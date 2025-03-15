https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/mvd-nachalo-proverku-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-gagre-1054130237.html

МВД начало проверку по факту ранения мужчины в Гагре

МВД начало проверку по факту ранения мужчины в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. МВД Абхазии начало проверку для установления обстоятельств ранения мужчины в Гагре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T22:59+0300

2025-03-15T22:59+0300

2025-03-15T22:59+0300

в абхазии

абхазия

новости

мвд абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/0e/1046327983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fedd1b61aee3bf0d83c6904a7e54d5fb.jpg

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. МВД Абхазии начало проверку для установления обстоятельств ранения мужчины в Гагре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ему оказали первичную помощь и выписали в состоянии средней тяжести для того, чтобы он мог пройти дальнейшее лечение в Республиканской больнице в Сухуме.В рамках проверки к материалам приобщены выписка из меддокументации, объяснения самого Белозерова, его супруги и медработников.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии