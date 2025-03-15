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МВД начало проверку по факту ранения мужчины в Гагре
МВД начало проверку по факту ранения мужчины в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. МВД Абхазии начало проверку для установления обстоятельств ранения мужчины в Гагре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. МВД Абхазии начало проверку для установления обстоятельств ранения мужчины в Гагре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ему оказали первичную помощь и выписали в состоянии средней тяжести для того, чтобы он мог пройти дальнейшее лечение в Республиканской больнице в Сухуме.В рамках проверки к материалам приобщены выписка из меддокументации, объяснения самого Белозерова, его супруги и медработников.
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МВД начало проверку по факту ранения мужчины в Гагре
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
МВД Абхазии начало проверку для установления обстоятельств ранения мужчины в Гагре. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
Ведомство сообщает, что 13 марта примерно в 16:50 из ЦРБ поступило уведомление о поступлении пациента - 43-летнего Константина Белозерова с колотым сквозным ранением левой голени.
Ему оказали первичную помощь и выписали в состоянии средней тяжести для того, чтобы он мог пройти дальнейшее лечение в Республиканской больнице в Сухуме.
В рамках проверки к материалам приобщены выписка из меддокументации, объяснения самого Белозерова, его супруги и медработников.