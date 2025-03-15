https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-pochtili-v-sukhume-1054127297.html

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме

Sputnik Абхазия

В Мартовской наступательной операции погибли 222 бойца абхазской армии, 23 человека пропали без вести. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T10:42+0300

2025-03-15T10:42+0300

2025-03-15T10:42+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме.В церемонии возложения цветов приняли участие избранные президент и вице-президент Абхазии Бадра Гунба и Беслан Бигвава, и.о. премьер-министра Владимир Делба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, российский посол Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты Парламента, ветераны, общественные деятели.В ночь с 15 на 16 марта 1993 года ВС Абхазии начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума.Они форсировали Гумисту и овладели важными высотами рядом со столицей. Сначала наступление развивалось успешно, но грузинские войска стали подтягивать резервы. Попав в окружение и не получив подкрепления вовремя, абхазские бойцы без еды и воды, под шквальным огнем противника три дня пытались отойти назад. Прорвать окружение удалось лишь 18 марта. В мартовском наступлении погибли 222 человека, 23 пропали без вести.

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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)