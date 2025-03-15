https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-pochtili-v-sukhume-1054127297.html
Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме
Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме
Sputnik Абхазия
В Мартовской наступательной операции погибли 222 бойца абхазской армии, 23 человека пропали без вести. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-15T10:42+0300
2025-03-15T10:42+0300
2025-03-15T10:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0f/1054127131_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_83bdcd98284291918099aabd9f43a50c.jpg
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме.В церемонии возложения цветов приняли участие избранные президент и вице-президент Абхазии Бадра Гунба и Беслан Бигвава, и.о. премьер-министра Владимир Делба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, российский посол Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты Парламента, ветераны, общественные деятели.В ночь с 15 на 16 марта 1993 года ВС Абхазии начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума.Они форсировали Гумисту и овладели важными высотами рядом со столицей. Сначала наступление развивалось успешно, но грузинские войска стали подтягивать резервы. Попав в окружение и не получив подкрепления вовремя, абхазские бойцы без еды и воды, под шквальным огнем противника три дня пытались отойти назад. Прорвать окружение удалось лишь 18 марта. В мартовском наступлении погибли 222 человека, 23 пропали без вести.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0f/1054127131_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f590d8a0d6c531879e117fc3e4235058.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме
В Мартовской наступательной операции погибли 222 бойца абхазской армии, 23 человека пропали без вести.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Сухуме.
В церемонии возложения цветов приняли участие избранные президент и вице-президент Абхазии Бадра Гунба и Беслан Бигвава, и.о. премьер-министра Владимир Делба, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, российский посол Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты Парламента, ветераны, общественные деятели.
В ночь с 15 на 16 марта 1993 года ВС Абхазии начали крупномасштабное наступление по освобождению Сухума.
Они форсировали Гумисту и овладели важными высотами рядом со столицей. Сначала наступление развивалось успешно, но грузинские войска стали подтягивать резервы.
Попав в окружение и не получив подкрепления вовремя, абхазские бойцы без еды и воды, под шквальным огнем противника три дня пытались отойти назад.
Прорвать окружение удалось лишь 18 марта. В мартовском наступлении погибли 222 человека, 23 пропали без вести.