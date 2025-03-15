https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/takie-obstoyatelstva-khintba-o-sozdanii-muzeya-rusdrama-1054109329.html

Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа

Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа

Sputnik Абхазия

Об идее создания в Сухуме музея РУСДРАМа в эфире радио Sputniк рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T12:32+0300

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2025-03-15T12:32+0300

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Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа

11 марта директор РУСДРАМа объявил о старте, по его словам, по-настоящему значимого, важного и благородного проекта – создание музея Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Поддержку в этом проекте оказывают российские коллеги из Бахрушинского музея и Министерства культуры России. В музее, как сообщил Хинтба, будет представлено прошлое и настоящее театра, длинный путь от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Театра имени Фазиля Искандера. Каждый сможет внести свою лепту в создание музея.Подробности слушайте в подкасте.

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