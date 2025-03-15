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Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа
Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа
Sputnik Абхазия
Об идее создания в Сухуме музея РУСДРАМа в эфире радио Sputniк рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-15T12:32+0300
2025-03-15T12:32+0300
2025-03-15T12:32+0300
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Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа
11 марта директор РУСДРАМа объявил о старте, по его словам, по-настоящему значимого, важного и благородного проекта – создание музея Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Поддержку в этом проекте оказывают российские коллеги из Бахрушинского музея и Министерства культуры России. В музее, как сообщил Хинтба, будет представлено прошлое и настоящее театра, длинный путь от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Театра имени Фазиля Искандера. Каждый сможет внести свою лепту в создание музея.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, театр, министерство культуры абхазии, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, русдрам, театр, министерство культуры абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Хинтба о создании музея РУСДРАМа
Об идее создания в Сухуме музея РУСДРАМа в эфире радио Sputniк рассказал гендиректор театра Ираклий Хинтба.
11 марта директор РУСДРАМа объявил о старте, по его словам, по-настоящему значимого, важного и благородного проекта – создание музея Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера. Поддержку в этом проекте оказывают российские коллеги из Бахрушинского музея и Министерства культуры России.
В музее, как сообщил Хинтба, будет представлено прошлое и настоящее театра, длинный путь от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Театра имени Фазиля Искандера. Каждый сможет внести свою лепту в создание музея.
Подробности слушайте в подкасте.