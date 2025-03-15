https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/tramp-poprosil-u-putina-poschady-schet-poshel-na-chasy-1054129607.html

Трамп попросил у Путина пощады: счет пошел на часы

Трамп попросил у Путина пощады: счет пошел на часы

Sputnik Абхазия

Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Каждая сторона в зависимости... 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T18:04+0300

2025-03-15T18:04+0300

2025-03-15T18:04+0300

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Уже второй день не утихает дискуссия об ответе Москвы на предложение Вашингтона о перемирии, пишет Давид Нармания для РИА Новости. Каждая сторона в зависимости от собственных предпочтений трактует вчерашнее заявление Владимира Путина по-своему. Поэтому, вероятно, нужно кое-что прояснить. Благо стараниями Дональда Трампа мы теперь в курсе содержания вчерашнего разговора его посланника Уиткоффа с российским лидером.Пространство для маневра существенно расширяется — теперь придется работать и с Соединенными Штатами, причем работать много, а впоследствии — и с Украиной. И этот фронт, пусть и менее кровопролитный в буквальном смысле, по важности едва ли уступает двум другим.Более того, судя по всему, пока работа развивается продуктивно. Судите сами: вчерашнее "есть нюанс" — это в переводе с дипломатического на русский трактуется следующим образом: никакого "мира без аннексий и контрибуций" мы подписывать не собираемся, нужно учитывать реалии на земле, их президент перечислил сам:Он также добавил, что отдельная проблема — возможность продолжения мобилизации и поставок вооружений Украине, которые непонятно как контролировать.Если бы мнение украинцев в Вашингтоне учитывалось, то вчерашние вопли Зеленского о том, что Россия отказалась от перемирия, были бы услышаны. Но вышло немного иначе.Сегодня Трамп написал буквально следующее: "Дорогие украинцы, у вас, вообще-то, тысячи солдат в окружении, их там уничтожат, а это будет катастрофа, которой мир не видывал с 1945-го".Этот момент президент России накануне отметил отдельно: "Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курской области? <…> Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массовые преступления против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен?"Приняв пас от Путина, Трамп "настоятельно просил" своего российского коллегу пощадить их.Если кто-то из этой группировки ВСУ выживет, даже попав в плен после соответствующего приказа от командования, США получат возможность позиционировать их как спасенных лично американским президентом.И это станет еще одним рычагом для давления Вашингтона на Киев: "Ваши люди останутся в живых благодаря нам, но есть условия".Главная проблема для Белого дома и Киева сейчас в том, что счет идет на часы и каждая потраченная впустую минута — это жизни украинских солдат.Ах да, Россию "настоятельная просьба" Трампа ни к чему не обязывает. Это лишь доступная опция, которая теперь есть у Кремля.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/tramp-pustil-v-khod-glavnoe-oruzhie-ssha-1054113089.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

сша, россия, мнение, авторы, колумнисты