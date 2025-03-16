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Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу
Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу
Sputnik Абхазия
Футболист Аксентий Чалигава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 16.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-16T20:00+0300
2025-03-16T20:00+0300
2025-03-16T20:00+0300
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Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу
Воспитанник сухумского "Нарта" Аксентий Чалигава и ведущий передачи "Дополнительное время" Лаша Когония обсудили предстоящий футбольный сезон в Абхазии и российский чемпионат, в котором от республики представлены сразу несколько игроков. В настоящее время Чалигава вместе с командой "Акрон" из Тальятти находится в Турции, готовятся к чемпионату. "Акрон в прошлом сезоне" получила путевку в высший российский чемпионат.Слушайте подкаст.
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подкасты, дополнительное время, абхазия, футбол, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, абхазия, футбол, спорт, аудио
Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу
Футболист Аксентий Чалигава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Воспитанник сухумского "Нарта" Аксентий Чалигава и ведущий передачи "Дополнительное время" Лаша Когония обсудили предстоящий футбольный сезон в Абхазии и российский чемпионат, в котором от республики представлены сразу несколько игроков.
В настоящее время Чалигава вместе с командой "Акрон" из Тальятти находится в Турции, готовятся к чемпионату. "Акрон в прошлом сезоне" получила путевку в высший российский чемпионат.