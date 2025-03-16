https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/dopolnitelnoe-vremya-chaligava-o-podgotovke-k-uchastiyu-v-chempionate-rossii-po-futbolu--1054105498.html

Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу

Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу

Sputnik Абхазия

Футболист Аксентий Чалигава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-16T20:00+0300

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Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу Sputnik Абхазия Дополнительное время: Чалигава о подготовке к участию в Чемпионате России по футболу

Воспитанник сухумского "Нарта" Аксентий Чалигава и ведущий передачи "Дополнительное время" Лаша Когония обсудили предстоящий футбольный сезон в Абхазии и российский чемпионат, в котором от республики представлены сразу несколько игроков. В настоящее время Чалигава вместе с командой "Акрон" из Тальятти находится в Турции, готовятся к чемпионату. "Акрон в прошлом сезоне" получила путевку в высший российский чемпионат.Слушайте подкаст.

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