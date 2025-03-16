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Культурная афиша Абхазии: театры ждут зрителей

Культурная афиша Абхазии: театры ждут зрителей

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий Абхазии с 17 по 23 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

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Sputnik Абхазский драматический театр 21 марта в 19:00 – спектакль по мотивам произведения Антона Чехова "Дядя Ваня". Абхазский молодежный театр 19 марта в 19:00 – спектакль "Третий день войны" Шалодия Аджинджал. РУСДРАМ 18 марта в 19:00 – спектакль в двух действиях "Отцы и дети" по мотивам произведения Ивана Тургенева. Режиссер Егор Равинский. 19 марта в 19:00 – постановка "Земляника" автора Джумы Ахуба. Режиссер Денис Хуснияров. 21 марта в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам произведения абхазского писателя Баграта Шинкуба. Режиссер Джамбул Жордания. 22 марта в 15:00 – детский спектакль "Маугли". Режиссер Джамбул Жордания. 23 марта в 19:00 – спектакль "В лучах" Артура Палыга. Режиссер Антон Корнилов.

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