https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/sily-pvo-rosii-za-noch-unichtozhili-31-ukrainskiy-bespilotnik-1054130752.html
Силы ПВО Росии за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО Росии за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Силы ПВО России за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны РФ. 16.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-16T09:00+0300
2025-03-16T09:00+0300
2025-03-16T11:14+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
беспилотники
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/10/1030950782_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_128a455224067f98d06cb5d3493e76d9.jpg
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Силы ПВО России за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.Уточняется, что:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/10/1030950782_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f179af3e8f3205a1d73cb3fc27685863.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
россия, украина, беспилотники, министерство обороны рф
Силы ПВО Росии за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник
09:00 16.03.2025 (обновлено: 11:14 16.03.2025)
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Силы ПВО России за ночь ликвидировали 31 украинский БПЛА над четырьмя областями, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в сводке.
в Воронежской области сбили 16 дронов;
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.