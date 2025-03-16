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Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась
Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась, очаги возгорания зафиксированы практически во всех районах республики, сообщили Sputnik в... 16.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-16T16:00+0300
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2025-03-16T19:45+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась, очаги возгорания зафиксированы практически во всех районах республики, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС. Сотрудники МЧС на местах уже третьи сутки несут службу в усиленном режиме.
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лесные пожары в абхазии, мчс абхазии, абхазия
лесные пожары в абхазии, мчс абхазии, абхазия
Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась
16:00 16.03.2025 (обновлено: 19:45 16.03.2025)
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась, очаги возгорания зафиксированы практически во всех районах республики, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС.
"Общая площадь возгорания существенная. Основная причина — человеческий фактор. Местные жители при расчистке участков поджигают сухостой и не контролируют огонь", — отметили в ведомстве. Угрозы для жилых домов пока нет.
Сотрудники МЧС на местах уже третьи сутки несут службу в усиленном режиме.