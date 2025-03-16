https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/situatsiya-s-pozharami-v-abkhazii-ukhudshilas-1054132929.html

Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась

Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась, очаги возгорания зафиксированы практически во всех районах республики, сообщили Sputnik в... 16.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

лесные пожары в абхазии

мчс абхазии

абхазия

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Ситуация с пожарами в Абхазии ухудшилась, очаги возгорания зафиксированы практически во всех районах республики, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС. Сотрудники МЧС на местах уже третьи сутки несут службу в усиленном режиме.

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лесные пожары в абхазии, мчс абхазии, абхазия