https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/vs-rossii-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1054131712.html
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. 16.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-16T15:31+0300
2025-03-16T15:31+0300
2025-03-16T15:31+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе", — заявили в ведомстве.Российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе", — заявили в ведомстве.
Российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.
Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:
22 297 танков и других ББМ;
22 620 орудий полевой артиллерии и минометов;
32 940 единиц специальной военной автомобильной техники.