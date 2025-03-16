https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/vs-rossii-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1054131712.html

ВС России поразили военные аэродромы на Украине

ВС России поразили военные аэродромы на Украине

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-16T15:31+0300

2025-03-16T15:31+0300

2025-03-16T15:31+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе", — заявили в ведомстве.Российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:

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