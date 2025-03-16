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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/vs-rossii-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1054131712.html
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны. 16.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-16T15:31+0300
2025-03-16T15:31+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе", — заявили в ведомстве.Российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

ВС России поразили военные аэродромы на Украине

15:31 16.03.2025
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2025
© Sputnik / Пресс-служба Минобороны РФ
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе", — заявили в ведомстве.
Российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.
Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:
658 самолетов;
283 вертолета;
46 917 беспилотников;
601 ЗРК;
22 297 танков и других ББМ;
1529 боевых машин РСЗО;
22 620 орудий полевой артиллерии и минометов;
32 940 единиц специальной военной автомобильной техники.
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