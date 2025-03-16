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Выставка "Боль" открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии

Выставка "Боль" открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выставка "Боль", посвященная Мартовскому наступлению, открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-16T15:23+0300

в абхазии

овна

история

гудаутский район

абхазия

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выставка "Боль", посвященная Мартовскому наступлению, открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии. В экспозиции представлены фотографии 222 погибших в операции, и их матерей, участвующих в эксгумации останков воинов в ноябре 1994 года. Кадры сделаны фотографом Виталием Кецба. Необходимо продолжить исследование историй героев и не забывать о них, подчеркнула Джикирба. В боях за Сухум в марте 1993 года погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.

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овна, история, гудаутский район, абхазия