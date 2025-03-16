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Выставка "Боль" открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии
Выставка "Боль" открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выставка "Боль", посвященная Мартовскому наступлению, открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии. 16.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-16T12:30+0300
2025-03-16T12:30+0300
2025-03-16T15:23+0300
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выставка "Боль", посвященная Мартовскому наступлению, открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии. В экспозиции представлены фотографии 222 погибших в операции, и их матерей, участвующих в эксгумации останков воинов в ноябре 1994 года. Кадры сделаны фотографом Виталием Кецба. Необходимо продолжить исследование историй героев и не забывать о них, подчеркнула Джикирба. В боях за Сухум в марте 1993 года погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.
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овна, история, гудаутский район, абхазия
овна, история, гудаутский район, абхазия
Выставка "Боль" открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии
12:30 16.03.2025 (обновлено: 15:23 16.03.2025)
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Выставка "Боль", посвященная Мартовскому наступлению, открылась в Гудаутском музее Отечественной войны народа Абхазии.
В экспозиции представлены фотографии 222 погибших в операции, и их матерей, участвующих в эксгумации останков воинов в ноябре 1994 года. Кадры сделаны фотографом Виталием Кецба.
"Рассказывать об этих кадрах очень тяжело, потому что каждый из них наполнен болью, которую пережил абхазский народ. Истории погибших в Мартовском наступлении и их матерей, к сожалению, изучены не до конца", — отметила директор музея Гугуца Джикирба.
Необходимо продолжить исследование историй героев и не забывать о них, подчеркнула Джикирба.
В боях за Сухум в марте 1993 года погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.