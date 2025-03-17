https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/konsultatsionno-spravochnaya-sluzhba-otkrylas-pri-apparate-detskogo-ombudsmena-abkhazii-1054136256.html

Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате детского омбудсмена Абхазии

Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате детского омбудсмена Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. 17.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

детский омбудсмен

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Позвонить по номеру 3535 можно с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Главным партнером проекта стали мобильные операторы Абхазии. Они предоставили короткий номер, звонки на него бесплатные, уточнила Джинджолия.

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абхазия, детский омбудсмен