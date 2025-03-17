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Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате детского омбудсмена Абхазии
Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате детского омбудсмена Абхазии
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Позвонить по номеру 3535 можно с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Главным партнером проекта стали мобильные операторы Абхазии. Они предоставили короткий номер, звонки на него бесплатные, уточнила Джинджолия.
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абхазия, детский омбудсмен
Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате детского омбудсмена Абхазии
13:15 17.03.2025 (обновлено: 13:45 17.03.2025)
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Консультационно-справочная служба открылась при Аппарате уполномоченного по правам ребенка в Абхазии.
"Есть вопросы, которые требуют сопровождения, помощи психолога, юриста. Мы готовы оказывать и такую помощь. Это пилотный проект, который покажет необходимость такой службы", – рассказала детский омбудсмен Мактина Джинджолия.
Позвонить по номеру 3535 можно с 10:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
Главным партнером проекта стали мобильные операторы Абхазии. Они предоставили короткий номер, звонки на него бесплатные, уточнила Джинджолия.