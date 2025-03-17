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"Лежачие полицейские" у сел Псахара и Псырцха к турсезону могут убрать
"Лежачие полицейские" у сел Псахара и Псырцха к турсезону могут убрать
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. "Лежачие полицейские" у сел Псахара и Псырцха к летнему турсезону могут убрать, чтобы разгрузить дорогу и избежать заторов. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. "Лежачие полицейские" у сел Псахара и Псырцха к летнему турсезону могут убрать, чтобы разгрузить дорогу и избежать заторов. Об этом на встрече с инициативной группой автолюбителей сообщил начальник Управления ГАИ Дамей Авидзба.При этом он уточнил, что после установки искусственных дорожных неровностей на аварийном участке у села Аацы, там не было ни одного ДТП. На совещании присутствовали первый замдиректора "Абхазавтодора" Тенгиз Таркил, директор департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж.Участники встречи наметили план работы на наиболее проблемных участках республиканской трассы и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию.
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абхазия, мвд абхазии, гаи, дороги абхазии
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"Лежачие полицейские" у сел Псахара и Псырцха к турсезону могут убрать
10:30 17.03.2025 (обновлено: 11:25 17.03.2025)
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. "Лежачие полицейские" у сел Псахара и Псырцха к летнему турсезону могут убрать, чтобы разгрузить дорогу и избежать заторов.
Об этом на встрече с инициативной группой автолюбителей сообщил начальник Управления ГАИ Дамей Авидзба.
"К нам часто, кстати, обращаются и водители больших грузовых машин, которые занимаются перевозками товаров. Да, неудобно на некоторых участках на этих машинах больших останавливаться, постоянно переезжать лежачий полицейский", – отметил Авидзба.
При этом он уточнил, что после установки искусственных дорожных неровностей на аварийном участке у села Аацы, там не было ни одного ДТП.
На совещании присутствовали первый замдиректора "Абхазавтодора" Тенгиз Таркил, директор департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж.
Участники встречи наметили план работы на наиболее проблемных участках республиканской трассы и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию.