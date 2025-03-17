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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/novye-kamery-foto--i-videofiksatsii-nachnut-rabotat-na-respublikanskoy-trasse-1054136366.html
Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе
Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба. Дорожные камеры фиксируют: На участке от Псоу до Сухума установлено 23 камеры в обе стороны движения. Еще 20 установят на участке трассы Сухум-Гал. Мера направлена на снижение числа ДТП. Как правило, на участках, где устанавливаются камеры, число аварий снижается в разы.
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Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе

12:45 17.03.2025 (обновлено: 13:46 17.03.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканская Трасса
Республиканская Трасса - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба.
Дорожные камеры фиксируют:
превышение скорости,
пересечение сплошной линии,
отсутствие ремня безопасности,
разговор по мобильному за рулем.
На участке от Псоу до Сухума установлено 23 камеры в обе стороны движения. Еще 20 установят на участке трассы Сухум-Гал.
Мера направлена на снижение числа ДТП. Как правило, на участках, где устанавливаются камеры, число аварий снижается в разы.
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