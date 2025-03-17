https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/novye-kamery-foto--i-videofiksatsii-nachnut-rabotat-na-respublikanskoy-trasse-1054136366.html
Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе
Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-17T12:45+0300
2025-03-17T12:45+0300
2025-03-17T13:46+0300
в абхазии
абхазия
гаи
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/05/1032979832_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f27e53615f4e5e7e25a62071e9425134.jpg
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба. Дорожные камеры фиксируют: На участке от Псоу до Сухума установлено 23 камеры в обе стороны движения. Еще 20 установят на участке трассы Сухум-Гал. Мера направлена на снижение числа ДТП. Как правило, на участках, где устанавливаются камеры, число аварий снижается в разы.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/05/1032979832_54:0:1494:1080_1920x0_80_0_0_79f65d37e8792e253d7ba7c17fab1121.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, гаи, мвд абхазии
абхазия, гаи, мвд абхазии
Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе
12:45 17.03.2025 (обновлено: 13:46 17.03.2025)
СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба.
Дорожные камеры фиксируют:
пересечение сплошной линии,
отсутствие ремня безопасности,
разговор по мобильному за рулем.
На участке от Псоу до Сухума установлено 23 камеры в обе стороны движения. Еще 20 установят на участке трассы Сухум-Гал.
Мера направлена на снижение числа ДТП. Как правило, на участках, где устанавливаются камеры, число аварий снижается в разы.