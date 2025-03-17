https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/novye-kamery-foto--i-videofiksatsii-nachnut-rabotat-na-respublikanskoy-trasse-1054136366.html

Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе

Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба. 17.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-17T12:45+0300

2025-03-17T12:45+0300

2025-03-17T13:46+0300

в абхазии

абхазия

гаи

мвд абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/05/1032979832_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_f27e53615f4e5e7e25a62071e9425134.jpg

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Новые камеры фото- и видеофиксации начнут работать на республиканской трассе с 20 марта, сообщил начальник УГАИ Дамей Авидзба. Дорожные камеры фиксируют: На участке от Псоу до Сухума установлено 23 камеры в обе стороны движения. Еще 20 установят на участке трассы Сухум-Гал. Мера направлена на снижение числа ДТП. Как правило, на участках, где устанавливаются камеры, число аварий снижается в разы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гаи, мвд абхазии