https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/obschaya-ploschad-pozharov-po-vsey-abkhazii-sostavila-500-gektarov-1054139604.html

Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров

Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров, доложил и.о. президента Бадре Гунба и.о. главы МЧС Лев Квициния. 17.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

мчс абхазии

лесные пожары в абхазии

бадра гунба

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров, доложил и.о. президента Бадре Гунба и.о. главы МЧС Лев Квициния. 300 гектаров из 500 горят в Очамчырском районе. С 5 по 16 марта пожарные выезжали на ликвидацию 102 раза. Гунба поручил держать ситуацию на личном контроле. Он заверил, что государство окажет поддержку МЧС, чтобы обеспечить безопасность граждан и их имущества.

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абхазия, мчс абхазии, лесные пожары в абхазии, бадра гунба