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Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров
Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров, доложил и.о. президента Бадре Гунба и.о. главы МЧС Лев Квициния. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-17T16:30+0300
2025-03-17T16:30+0300
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в абхазии
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мчс абхазии
лесные пожары в абхазии
бадра гунба
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров, доложил и.о. президента Бадре Гунба и.о. главы МЧС Лев Квициния. 300 гектаров из 500 горят в Очамчырском районе. С 5 по 16 марта пожарные выезжали на ликвидацию 102 раза. Гунба поручил держать ситуацию на личном контроле. Он заверил, что государство окажет поддержку МЧС, чтобы обеспечить безопасность граждан и их имущества.
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абхазия, мчс абхазии, лесные пожары в абхазии, бадра гунба
абхазия, мчс абхазии, лесные пожары в абхазии, бадра гунба
Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров
16:30 17.03.2025 (обновлено: 17:46 17.03.2025)
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Общая площадь пожаров по всей Абхазии составила 500 гектаров, доложил и.о. президента Бадре Гунба и.о. главы МЧС Лев Квициния.
300 гектаров из 500 горят в Очамчырском районе. С 5 по 16 марта пожарные выезжали на ликвидацию 102 раза.
"Перед весенними полевыми работами крестьяне поджигают сухостой, что приводит к серьезным последствиям", — отметил Квициния.
Гунба поручил держать ситуацию на личном контроле. Он заверил, что государство окажет поддержку МЧС, чтобы обеспечить безопасность граждан и их имущества.