https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/ostorozhno-spoyler-itogi-oskara-i-kniga-zapretnaya-tetrad-1054134890.html

"Осторожно, спойлер!": итоги "Оскара" и книга "Запретная тетрадь"

"Осторожно, спойлер!": итоги "Оскара" и книга "Запретная тетрадь"

Sputnik Абхазия

Обсуждение 97-й церемонии вручения главных кинонаград года "Оскара", а также разбор книги "Запретная тетрадь" итальянской писательницы Альбы де Саспедеса в... 17.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-17T10:03+0300

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осторожно, спойлер!

осторожно, спойлер

кино

награды

литература

книги

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«Осторожно, спойлер!»: итоги «Оскара» и книга «Запретная тетрадь» Sputnik Абхазия «Осторожно, спойлер!»: итоги «Оскара» и книга «Запретная тетрадь»

Обсуждение 97-й церемонии вручения главных кинонаград года "Оскара", а также разбор книги "Запретная тетрадь" итальянской писательницы Альбы де Саспедеса в новом выпуске радиопередачи "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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осторожно, спойлер , кино, награды, литература, книги, аудио