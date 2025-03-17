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"Осторожно, спойлер!": итоги "Оскара" и книга "Запретная тетрадь"
"Осторожно, спойлер!": итоги "Оскара" и книга "Запретная тетрадь"
Sputnik Абхазия
Обсуждение 97-й церемонии вручения главных кинонаград года "Оскара", а также разбор книги "Запретная тетрадь" итальянской писательницы Альбы де Саспедеса в... 17.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-17T10:03+0300
2025-03-17T10:03+0300
2025-03-17T10:52+0300
осторожно, спойлер!
осторожно, спойлер
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«Осторожно, спойлер!»: итоги «Оскара» и книга «Запретная тетрадь»
Sputnik Абхазия
«Осторожно, спойлер!»: итоги «Оскара» и книга «Запретная тетрадь»
Обсуждение 97-й церемонии вручения главных кинонаград года "Оскара", а также разбор книги "Запретная тетрадь" итальянской писательницы Альбы де Саспедеса в новом выпуске радиопередачи "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , кино, награды, литература, книги, аудио
осторожно, спойлер , кино, награды, литература, книги, аудио
Обсуждение 97-й церемонии вручения главных кинонаград года "Оскара", а также разбор книги "Запретная тетрадь" итальянской писательницы Альбы де Саспедеса в новом выпуске радиопередачи "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.