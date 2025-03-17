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Российские врачи осмотрели около 7 тыс. абхазских школьников

Российские врачи осмотрели около 7 тыс. абхазских школьников

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российские врачи осмотрели около 7 тыс. абхазских школьников с 12 февраля в рамках масштабной диспансеризации. 17.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Российские врачи осмотрели около 7 тыс. абхазских школьников с 12 февраля в рамках масштабной диспансеризации. В четырех бригадах работают по 12 российских медиков, рассказала Sputnik детский хирург Екатерина Романова. Сейчас диспансеризация идет в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах. Самые распространенные заболевания: "Уже проведено пять телемедицинских консультаций. Некоторым детям оформлены вызовы в ведущие клиники России, некоторые уже госпитализированы", — отметила врач. Акция продлится до конца мая, в ней примут участие около 25 тыс. детей. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

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