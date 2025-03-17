https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/takie-obstoyatelstva-arsaliya-ob-abkhazskoy-natsionalnoy-kartinnoy-galeree--1054138162.html

Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее

Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее

Sputnik Абхазия

О том, как создавалась Национальная картинная галерея Абхазии, какую роль она сыграла в развитии искусства Абхазии, насколько важно восстановить фонд галереи... 17.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-17T17:42+0300

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Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее

17 марта 1964 года была открыта Национальная картинная галерея Абхазии, которая за время своего существования собрала уникальные работы известных мастеров живописи, скульптуры, прикладного искусства. Фонд Нацгалереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года.Слушайте подкаст.

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