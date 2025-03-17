https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/takie-obstoyatelstva-arsaliya-ob-abkhazskoy-natsionalnoy-kartinnoy-galeree--1054138162.html
Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее
Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее
Sputnik Абхазия
О том, как создавалась Национальная картинная галерея Абхазии, какую роль она сыграла в развитии искусства Абхазии, насколько важно восстановить фонд галереи... 17.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-17T17:42+0300
2025-03-17T17:42+0300
2025-03-17T17:42+0300
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Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее
17 марта 1964 года была открыта Национальная картинная галерея Абхазии, которая за время своего существования собрала уникальные работы известных мастеров живописи, скульптуры, прикладного искусства. Фонд Нацгалереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, галереи, аудио
подкасты, такие обстоятельства, галереи, аудио
Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее
О том, как создавалась Национальная картинная галерея Абхазии, какую роль она сыграла в развитии искусства Абхазии, насколько важно восстановить фонд галереи, об этом в эфире радио Sputnik рассказала искусствовед Эльвира Арсалия.
17 марта 1964 года была открыта Национальная картинная галерея Абхазии, которая за время своего существования собрала уникальные работы известных мастеров живописи, скульптуры, прикладного искусства. Фонд Нацгалереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года.