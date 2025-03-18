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Авария на ВЛ "Бзыбь 220" ликвидирована
Авария на ВЛ "Бзыбь 220" ликвидирована
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Авария на линии "Бзыбь 220" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T16:54+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Авария на линии "Бзыбь 220" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 17 марта часть Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии "Бзыбь 220". Подача электричества от ИнгурГЭС была восстановлена по временной схеме.
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Авария на ВЛ "Бзыбь 220" ликвидирована
16:54 18.03.2025 (обновлено: 17:47 18.03.2025)
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Авария на линии "Бзыбь 220" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".
Сухум, часть Гудауты, Гулрыпшский и Очамчырский районы до среды будут питаться от ИнгурГЭС по техническим причинам.
17 марта часть Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии "Бзыбь 220". Подача электричества от ИнгурГЭС была восстановлена по временной схеме.