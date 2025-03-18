https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/avariya-na-vl-bzyb-220-likvidirovana-1054160134.html

Авария на ВЛ "Бзыбь 220" ликвидирована

Авария на ВЛ "Бзыбь 220" ликвидирована

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Авария на линии "Бзыбь 220" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T16:54+0300

2025-03-18T16:54+0300

2025-03-18T17:47+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/10/1031851195_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7aa2a96366c3526f4e837e202d385d0.jpg

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Авария на линии "Бзыбь 220" ликвидирована, сообщили Sputnik в "Черноморэнерго". 17 марта часть Абхазии осталась без света из-за аварии на воздушной линии "Бзыбь 220". Подача электричества от ИнгурГЭС была восстановлена по временной схеме.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости