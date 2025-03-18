https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-realizatsii-zhilischnoy-programmy-v-abkhazii-v-2025-godu-1054150339.html

Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии в 2025 году

Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии в 2025 году

Sputnik Абхазия

Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия рассказал о судьбе госпрограммы "Жилище" в 2025 году. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T14:48+0300

2025-03-18T14:48+0300

2025-03-18T14:49+0300

радио

подкасты

гражданин и начальник

абхазия

жилье

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/12/1054150471_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_adf43b34a3ccae15620180be647f7d92.jpg

Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии Sputnik Абхазия Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии

231 семья приобрела жилье по программе "Жилище" с 2021 по 2024 годы на общую сумму 200 млн руб. Каковы планы государства в этом вопрос на текущий год, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия.Программа завершается в 2025 году, но ее могут продлить на три года.Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио