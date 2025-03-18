https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-realizatsii-zhilischnoy-programmy-v-abkhazii-v-2025-godu-1054150339.html
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии в 2025 году
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии в 2025 году
Sputnik Абхазия
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия рассказал о судьбе госпрограммы "Жилище" в 2025 году. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T14:48+0300
2025-03-18T14:48+0300
2025-03-18T14:49+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
жилье
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/12/1054150471_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_adf43b34a3ccae15620180be647f7d92.jpg
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
Sputnik Абхазия
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии
231 семья приобрела жилье по программе "Жилище" с 2021 по 2024 годы на общую сумму 200 млн руб. Каковы планы государства в этом вопрос на текущий год, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия.Программа завершается в 2025 году, но ее могут продлить на три года.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/12/1054150471_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a10965753910ba8b5716ea75e6074aef.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио
Гражданин и начальник: Черкезия о реализации жилищной программы в Абхазии в 2025 году
14:48 18.03.2025 (обновлено: 14:49 18.03.2025)
Начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия рассказал о судьбе госпрограммы "Жилище" в 2025 году.
231 семья приобрела жилье по программе "Жилище" с 2021 по 2024 годы на общую сумму 200 млн руб. Каковы планы государства в этом вопрос на текущий год, в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия.
Программа завершается в 2025 году, но ее могут продлить на три года.