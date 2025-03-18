https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/khalvash-o-proekte-gosbyudzheta-na-2025-god-burno-obsuzhdalsya-na-komitetskikh-zasedaniyakh-1054139240.html

Халваш о проекте госбюджета на 2025 год: бурно обсуждался на комитетских заседаниях

Халваш о проекте госбюджета на 2025 год: бурно обсуждался на комитетских заседаниях

Sputnik Абхазия

Об основных параметрах государственного бюджета Абхазии на 2025 год в эфире радио Sputnik рассказал Беслан Халваш, депутат Парламента, глава комитета по... 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T10:57+0300

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Халваш о проекте госбюджета на 2025 год: бурно обсуждался на комитетских заседаниях Парламента Sputnik Абхазия Халваш о проекте госбюджета на 2025 год: бурно обсуждался на комитетских заседаниях Парламента

Депутаты во втором и окончательном чтении приняли проект бюджета Абхазии на 2025 год. Проект очень бурно обсуждался на всех комитетских заседаниях, сказал Халваш в эфире радио."Практически все вопросы были сняты во время комитетских обсуждений, и поэтому спокойно, в нормальной рабочей обстановке был принят бюджет на сессии нашего Парламента. Хотелось бы отметить, что у нас идет очень хорошая тенденция к увеличению доходной части нашего бюджета. Доходная и расходная часть увеличилась очень существенно. Есть динамика, очень хорошая положительная динамика увеличения нашего доходной части бюджета со стороны главных фискальных органов – и Министерства по налогам и сборам, и Государственного таможенного комитета, и тех поступлений, которые идут по другим администраторам бюджетных поступлений", – сказал Халваш.Слушайте подкаст.

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