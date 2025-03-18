https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/krovlyu-postradavshey-ot-pozhara-mnogoetazhki-zamenili-1054161109.html

Кровлю пострадавшей от пожара сухумской многоэтажки заменили

Кровлю пострадавшей от пожара сухумской многоэтажки заменили

Sputnik Абхазия

Днем 7 февраля в Новом районе Сухума загорелась крыша девятиэтажного дома, в ликвидации возгорания участвовали пять пожарных расчетов и около 20 спасателей. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T17:23+0300

2025-03-18T17:23+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Кровлю пострадавшей во время пожара многоэтажки в Новом районе в Сухуме заменили за счет столичного бюджета. Об этом Sputnik рассказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия. Специальная комиссия, в состав которой вошли инженеры ЖКХ, представители домоуправления и МЧС, уже составила дефектные акты и должна определить объемы ущерба жителям дома."Заявление с просьбой об оказании помощи написали жители трех квартир, больше обращений в администрацию города пока не было", – уточнил Пипия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/gosudarstvo-okazhet-pomosch-postradavshim-vo-vremya-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-sukhume-1053679905.html

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