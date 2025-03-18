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Кровлю пострадавшей от пожара сухумской многоэтажки заменили
Кровлю пострадавшей от пожара сухумской многоэтажки заменили
Sputnik Абхазия
Днем 7 февраля в Новом районе Сухума загорелась крыша девятиэтажного дома, в ликвидации возгорания участвовали пять пожарных расчетов и около 20 спасателей. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T17:23+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Кровлю пострадавшей во время пожара многоэтажки в Новом районе в Сухуме заменили за счет столичного бюджета. Об этом Sputnik рассказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия. Специальная комиссия, в состав которой вошли инженеры ЖКХ, представители домоуправления и МЧС, уже составила дефектные акты и должна определить объемы ущерба жителям дома."Заявление с просьбой об оказании помощи написали жители трех квартир, больше обращений в администрацию города пока не было", – уточнил Пипия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250208/gosudarstvo-okazhet-pomosch-postradavshim-vo-vremya-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-sukhume-1053679905.html
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Кровлю пострадавшей от пожара сухумской многоэтажки заменили
17:23 18.03.2025 (обновлено: 17:47 18.03.2025)
Днем 7 февраля в Новом районе Сухума загорелась крыша девятиэтажного дома, в ликвидации возгорания участвовали пять пожарных расчетов и около 20 спасателей.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Кровлю пострадавшей во время пожара многоэтажки в Новом районе в Сухуме заменили за счет столичного бюджета. Об этом Sputnik рассказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия.
По его словам, стоимость ремонта составила примерно три миллиона рублей.
Специальная комиссия, в состав которой вошли инженеры ЖКХ, представители домоуправления и МЧС, уже составила дефектные акты и должна определить объемы ущерба жителям дома.
"Заявление с просьбой об оказании помощи написали жители трех квартир, больше обращений в администрацию города пока не было", – уточнил Пипия.