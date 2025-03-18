https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/rossiya-i-ukraina-obmenyayutsya-plennymi-po-formule-175-na-175-1054165353.html

Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175

Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175

Sputnik Абхазия

Телефонный разговор президентов России и США продолжался более двух с половиной часов. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия и Украина завтра обменяются пленными по формуле 175 на 175, говорится в заявлении Кремля по итогам телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.В качестве жеста доброй воли Россия также передаст Киеву 23 тяжелораненых бойцов ВСУ. Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от атак на энергетическую инфраструктуру на 30 дней и дал такую команду военным.

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