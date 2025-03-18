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Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175
Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175
Sputnik Абхазия
Телефонный разговор президентов России и США продолжался более двух с половиной часов. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Россия и Украина завтра обменяются пленными по формуле 175 на 175, говорится в заявлении Кремля по итогам телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.В качестве жеста доброй воли Россия также передаст Киеву 23 тяжелораненых бойцов ВСУ. Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от атак на энергетическую инфраструктуру на 30 дней и дал такую команду военным.
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новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина
новости, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, украина
Россия и Украина обменяются пленными по формуле 175 на 175
Телефонный разговор президентов России и США продолжался более двух с половиной часов.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik
. Россия и Украина завтра обменяются пленными по формуле 175 на 175, говорится в заявлении
Кремля по итогам телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
В качестве жеста доброй воли Россия также передаст Киеву 23 тяжелораненых бойцов ВСУ.
Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе сторон конфликта от атак на энергетическую инфраструктуру на 30 дней и дал такую команду военным.
"Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", - говорится в тексте.