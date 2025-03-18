https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/tseli-voennoy-operatsii-ssha-v-yemene-nedostizhimy-1054140906.html

Цели военной операции США в Йемене недостижимы

Цели военной операции США в Йемене недостижимы

Sputnik Абхазия

Декларированные цели Вашингтона: "защита американских интересов, сдерживание противников и восстановление свободы судоходства". В реальности "мир через силу"... 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T10:03+0300

2025-03-18T10:03+0300

2025-03-18T10:03+0300

аналитика

йемен

сша

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Декларированные цели Вашингтона: "защита американских интересов, сдерживание противников и восстановление свободы судоходства". В реальности "мир через силу" означает в этом регионе многолетнее кровопролитие и бесконечную прокси-войну с Ираном, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Американский президент Дональд Трамп приказал вооруженным силам США провести крупномасштабную операцию против Йемена, чтобы лишить движение хуситов "Ансар Аллах" возможности наносить ракетные удары по кораблям и самолетам Западной коалиции в Красном и Аравийском морях.Вашингтон раскручивает эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке –Центральное командование США 15 марта организовало новую серию, около сорока высокоточных ударов по целям на территории Йемена – с применением корабельных ракетных комплексов и палубной авиации.Новый виток боевых действий в Йемене американцы и британцы развязали в январе 2024 года операцией "Страж процветания". С той поры процветания в регионе не прибавилось, а ракетных ударов стало намного больше.Международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Катаре сообщила, что воздушные удары США по столице, северо-западным и центральным провинциям Йемена продолжались с субботы до утра воскресенья, стали причиной гибели 53 мирных жителей и ранения ста с лишним человек.Ранее (12 марта) хуситы возобновили обстрелы связанных с Израилем кораблей и судов в Красном и Аравийском морях – с целью давления на еврейское государство и восстановления блокированных поставок гумпомощи в сектор Газа. После обострения арабо-израильского конфликта в палестинском анклаве осенью 2023 года йеменские хуситы выступают союзниками военизированных движений ХАМАС (Палестина) и "Хезболла" (Ливан), которые не признают права Израиля на существование.Хуситы методично атакуют ракетами территорию Израиля – на расстоянии более 1500 км, а также десятки военных кораблей и гражданских судов в море, самолетов и беспилотников MQ-9 Reaper Западной коалиции в небе над Йеменом.Американцы считают йеменских "повстанцев" опасными "оруженосцами" Ирана и воюют с ними с 2015 года – перманентно и безрезультатно.Привычка – вторая натураПентагон проводит серию "беспощадных атак" по военным базам, командным пунктам, средствам ПВО, которые находятся под контролем "Ансар Аллах". Весеннее обострение в Йемене может продлиться несколько недель. Трамп не разрешил проведение масштабных боевых действий на земле, опасаясь чрезмерного вовлечения США в новый (разорительный) военный конфликт. И отдельно обратился к Ирану: "Поддержка террористов-хуситов должна прекратиться немедленно! Не угрожайте американскому народу, его президенту… мировым судоходным путям". Если Тегеран ослушается, то Вашингтон намерен призвать его к "полной ответственности".Глава американского Минфина Скотт Бессент также отметил: операция против йеменских хуситов – лишь начало реализации стратегии новой администрации США по оказанию максимального давления на Иран.Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи оперативно ответил: "Правительство США не имеет полномочий или права диктовать Ирану внешнюю политику", а поддержка Вашингтоном боевых действий в секторе Газа является "геноцидом и терроризмом". Хуситы подчеркнули, что удары американцев по Йемену не повлияют на их намерения атаковать израильские и американские корабли и суда.Россия обеспокоена, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с американским госсекретарем Марко Рубио 16 марта рекомендовал США: "Немедленно прекратить огонь против хуситов и вступить в политический диалог".Вашингтон считает йеменское движение "Ансар Аллах" террористическим. Однако применение хуситами в Красном море и Аденском заливе определенных тактических приемов и гиперзвукового ракетного оружия, интегрированного с береговой системой РЛС, свидетельствует о высоком профессионализме, существовании единого командного центра, развитой системы разведки и связи.Неслучайно в Йемене после 2015 года не достигла целей ни военная интервенция коалиции во главе с Саудовской Аравией, ни "ковбойские" операции Пентагона и НАТО.Современная Йеменская Республика возникла в 1990 году, когда исламский Северный Йемен (Йеменская Арабская Республика) и марксистский Южный Йемен (Народная Демократическая Республика Йемен) объединились после многих лет приграничных войн и столкновений.Серьезная военная закалка многих поколений йеменцев в сочетании с высокотехнологичным ракетным арсеналом хуситов не обещает Соединенным Штатам ничего хорошего в этом горячем регионе планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, йемен, сша