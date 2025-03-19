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Банк Абхазии выпустил новую памятную монету
Банк Абхазии выпустил новую памятную монету
Sputnik Абхазия
Тираж новых монет – сто тысяч экземпляров, они сделаны из стали с латунным гальванопокрытием. 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T16:01+0300
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2025-03-19T16:16+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Банк Абхазии выпустил новую памятную монету "Диоскуриада". Об этом сообщили в пресс-службе банка.Она сделана из стали с латунным покрытием, весит примерно пять граммов. Тираж — 100 тысяч экземпляров. На реверсе изображена медная монета древней Диоскуриады, дихалк, шапки братьев-Диоскуров, отправившихся за золотым руном, и шестиконечные звезды. На аверсе — герб Абхазии и номинал, 1 апсар. Художник — Батал Джапуа.
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Банк Абхазии выпустил новую памятную монету
16:01 19.03.2025 (обновлено: 16:16 19.03.2025)
Тираж новых монет – сто тысяч экземпляров, они сделаны из стали с латунным гальванопокрытием.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik.
Банк Абхазии выпустил новую памятную монету "Диоскуриада". Об этом сообщили
в пресс-службе банка.
Она сделана из стали с латунным покрытием, весит примерно пять граммов. Тираж — 100 тысяч экземпляров.
На реверсе изображена медная монета древней Диоскуриады, дихалк, шапки братьев-Диоскуров, отправившихся за золотым руном, и шестиконечные звезды. На аверсе — герб Абхазии и номинал, 1 апсар.