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Банк Абхазии выпустил новую памятную монету

Банк Абхазии выпустил новую памятную монету

Sputnik Абхазия

Тираж новых монет – сто тысяч экземпляров, они сделаны из стали с латунным гальванопокрытием. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T16:01+0300

2025-03-19T16:01+0300

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Банк Абхазии выпустил новую памятную монету "Диоскуриада". Об этом сообщили в пресс-службе банка.Она сделана из стали с латунным покрытием, весит примерно пять граммов. Тираж — 100 тысяч экземпляров. На реверсе изображена медная монета древней Диоскуриады, дихалк, шапки братьев-Диоскуров, отправившихся за золотым руном, и шестиконечные звезды. На аверсе — герб Абхазии и номинал, 1 апсар. Художник — Батал Джапуа.

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