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Габлия принял участие в круглом столе о Евразийской ассоциации поддержки русского языка

Габлия принял участие в круглом столе о Евразийской ассоциации поддержки русского языка

Sputnik Абхазия

Платформа создается для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T11:38+0300

2025-03-19T11:38+0300

2025-03-19T12:36+0300

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. И.о. министра просвещения Инал Габлия принял участие в круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.В рамках Ассоциации планируются открытие Центров русского языка и культуры в странах СНГ, проведение олимпиад, запуск Школы профессионального роста для учителей и многое другое. Габлия рассказал, что Абхазия сейчас занимает 9-е место в индексе конкурентоспособности русского языка на постсоветском пространстве, хотя еще в 2020 году занимала 13-е место.Он подчеркнул, что в республике работает 55 русских школ, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные русскому языку и литературе, – олимпиады, юбилеи русских классиков, в республике издаются пособия по русскому языку.Инал Габлия добавил, что сотрудничество Абхазии и России распространяется не только на русский, но и на абхазский язык, подписан соответствующий план мероприятий.

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