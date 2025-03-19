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Габлия принял участие в круглом столе о Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Габлия принял участие в круглом столе о Евразийской ассоциации поддержки русского языка
Sputnik Абхазия
Платформа создается для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры. 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T11:38+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. И.о. министра просвещения Инал Габлия принял участие в круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.В рамках Ассоциации планируются открытие Центров русского языка и культуры в странах СНГ, проведение олимпиад, запуск Школы профессионального роста для учителей и многое другое. Габлия рассказал, что Абхазия сейчас занимает 9-е место в индексе конкурентоспособности русского языка на постсоветском пространстве, хотя еще в 2020 году занимала 13-е место.Он подчеркнул, что в республике работает 55 русских школ, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные русскому языку и литературе, – олимпиады, юбилеи русских классиков, в республике издаются пособия по русскому языку.Инал Габлия добавил, что сотрудничество Абхазии и России распространяется не только на русский, но и на абхазский язык, подписан соответствующий план мероприятий.
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русский язык, новости, абхазия
русский язык, новости, абхазия
Габлия принял участие в круглом столе о Евразийской ассоциации поддержки русского языка
11:38 19.03.2025 (обновлено: 12:36 19.03.2025)
Платформа создается для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. И.о. министра просвещения Инал Габлия принял участие в круглом столе в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.
В рамках Ассоциации планируются открытие Центров русского языка и культуры в странах СНГ, проведение олимпиад, запуск Школы профессионального роста для учителей и многое другое.
Габлия рассказал, что Абхазия сейчас занимает 9-е место в индексе конкурентоспособности русского языка на постсоветском пространстве, хотя еще в 2020 году занимала 13-е место.
Он подчеркнул, что в республике работает 55 русских школ, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные русскому языку и литературе, – олимпиады, юбилеи русских классиков, в республике издаются пособия по русскому языку.
Инал Габлия добавил, что сотрудничество Абхазии и России распространяется не только на русский, но и на абхазский язык, подписан соответствующий план мероприятий.
"Мы испытываем сложности в вопросах сохранения нашего языка, но предпринимаем усилия для того, чтобы абхазский язык развивался и жил", — подчеркнул он.