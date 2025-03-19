https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/takie-obstoyatelstva-avidzba-o-reabilitatsii-invalidov-ovna--1054170661.html

Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА

Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА

Sputnik Абхазия

Главврач Республиканского реабилитационного центра Валерий Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о медицинской поддержке инвалидов Отечественной войны народа... 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T17:44+0300

2025-03-19T17:44+0300

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Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА

Кабинет министров утвердил программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2025 год. Цель программы – реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, обеспечение Республиканского реабилитационного центра расходными материалами для изготовления протезов и медицинскими изделиями. Подробнее о программе и о том, какую помощь получают инвалиды ОВНА в Центре, в интервью радио Sputnik рассказал главврач медучреждения Валерий Авидзба. Он сообщил, что 6 миллионов рублей в программе реабилитации заложено на закупку модулей, из которых изготавливают протезы. На сегодняшний день в Центре получают помощь 32 инвалида войны, из которых семь человек – на постоянной основе. Слушайте подкаст.

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