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Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА
Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА
Sputnik Абхазия
Главврач Республиканского реабилитационного центра Валерий Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о медицинской поддержке инвалидов Отечественной войны народа... 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T17:44+0300
2025-03-19T17:44+0300
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Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА
Кабинет министров утвердил программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2025 год. Цель программы – реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, обеспечение Республиканского реабилитационного центра расходными материалами для изготовления протезов и медицинскими изделиями. Подробнее о программе и о том, какую помощь получают инвалиды ОВНА в Центре, в интервью радио Sputnik рассказал главврач медучреждения Валерий Авидзба. Он сообщил, что 6 миллионов рублей в программе реабилитации заложено на закупку модулей, из которых изготавливают протезы. На сегодняшний день в Центре получают помощь 32 инвалида войны, из которых семь человек – на постоянной основе. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, инвалиды, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, инвалиды, аудио
Такие обстоятельства: Авидзба о реабилитации инвалидов ОВНА
17:44 19.03.2025 (обновлено: 17:58 19.03.2025)
Главврач Республиканского реабилитационного центра Валерий Авидзба в эфире радио Sputnik рассказал о медицинской поддержке инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Кабинет министров утвердил программу медицинской реабилитации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на 2025 год. Цель программы – реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, обеспечение Республиканского реабилитационного центра расходными материалами для изготовления протезов и медицинскими изделиями. Подробнее о программе и о том, какую помощь получают инвалиды ОВНА в Центре, в интервью радио Sputnik рассказал главврач медучреждения Валерий Авидзба.
Он сообщил, что 6 миллионов рублей в программе реабилитации заложено на закупку модулей, из которых изготавливают протезы. На сегодняшний день в Центре получают помощь 32 инвалида войны, из которых семь человек – на постоянной основе.