https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/turbaza-kosilov-i-beniya-o-mekhanizmakh-privlecheniya-turistov-1054166614.html

Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов

Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов

Sputnik Абхазия

Как увеличить турпоток в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела Минтуризма республики Инара Бения и руководитель абхазского направления... 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T10:30+0300

2025-03-19T10:30+0300

2025-03-19T13:14+0300

радио

подкасты

абхазия

турбаза

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/13/1054169899_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_dc20f501e2368631dffef1b99fd1fe56.jpg

Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов Sputnik Абхазия Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов

Абхазия – одно из ведущих туристических направлений для россиян. Как сделать курорты республики еще более привлекательными для отдыхающих, какие методы использовать для увеличения турпотока и как взаимодействовать в этой сфере с бизнес-партнерами?Ответы на это вопрос в эфире радио Sputnik искали начальником отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио