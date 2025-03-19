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Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов
Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов
Sputnik Абхазия
Как увеличить турпоток в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела Минтуризма республики Инара Бения и руководитель абхазского направления... 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T10:30+0300
2025-03-19T10:30+0300
2025-03-19T13:14+0300
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Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов
Sputnik Абхазия
Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов
Абхазия – одно из ведущих туристических направлений для россиян. Как сделать курорты республики еще более привлекательными для отдыхающих, какие методы использовать для увеличения турпотока и как взаимодействовать в этой сфере с бизнес-партнерами?Ответы на это вопрос в эфире радио Sputnik искали начальником отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Косилов и Бения о механизмах привлечения туристов
10:30 19.03.2025 (обновлено: 13:14 19.03.2025)
Как увеличить турпоток в Абхазию, в эфире радио Sputnik рассказали начальник отдела Минтуризма республики Инара Бения и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
Абхазия – одно из ведущих туристических направлений для россиян. Как сделать курорты республики еще более привлекательными для отдыхающих, какие методы использовать для увеличения турпотока и как взаимодействовать в этой сфере с бизнес-партнерами?
Ответы на это вопрос в эфире радио Sputnik искали начальником отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Минтуризма Абхазии Инара Бения и руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.