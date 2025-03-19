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Захарова о перемирии с Украиной: наши люди верят не в войну, а в правду

Захарова о перемирии с Украиной: наши люди верят не в войну, а в правду

Sputnik Абхазия

Возможное перемирие с Украиной в эфире своей авторской программы на радио Sputnik прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T12:59+0300

2025-03-19T12:59+0300

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Захарова о возможности перемирия с Украиной Sputnik Абхазия Захарова о возможности перемирия с Украиной

Люди в России верят не в боевые действия, не в войну, а в правду, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что для мирного урегулирования были все возможности, и Россия всем народом за это стояла, но потом стало очевидно, что у противника иные планы, после чего и был применен силовой фактор.Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он длился более двух часов. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею американского коллеги о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, дав соответствующую команду военным. Кроме того, Путин обозначил ряд моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по линии боевого соприкосновения. Он указал на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения украинской армии.

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