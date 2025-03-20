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Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута
Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России, Греции и Абхазии. 20.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России, Греции и Абхазии. Эту возможность обсудил и.о. министра туризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Международного института информатики и Международного центра "Античное наследие России" Наталией Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди.Планируется включить в маршрут объекты античного наследия Сочи, Пицунды и Сухума. Отдельно обсуждали создание туристического направления "От Боспора к Византии", которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России.
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абхазия, отдых в абхазии, туризм, пицунда, сухум, античность
абхазия, отдых в абхазии, туризм, пицунда, сухум, античность
Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута
11:05 20.03.2025 (обновлено: 11:24 20.03.2025)
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России, Греции и Абхазии.
Эту возможность обсудил и.о. министра туризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Международного института информатики и Международного центра "Античное наследие России" Наталией Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди.
"К вашему маршруту Абхазия может быть не просто дополнением, а настоящей изюминкой. Конечно, особое значение имеют такие объекты, как древний Питиунт, современная Пицунда, и Сухумская крепость, где располагалась Диоскуриада", – отметил Хишба.
Планируется включить в маршрут объекты античного наследия Сочи, Пицунды и Сухума. Отдельно обсуждали создание туристического направления "От Боспора к Византии", которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России.