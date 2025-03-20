https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/abkhaziya-mozhet-stat-chastyu-novogo-mezhdunarodnogo-turisticheskogo-marshruta-1054177510.html

Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута

Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России, Греции и Абхазии. 20.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

туризм

пицунда

сухум

античность

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России, Греции и Абхазии. Эту возможность обсудил и.о. министра туризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Международного института информатики и Международного центра "Античное наследие России" Наталией Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди.Планируется включить в маршрут объекты античного наследия Сочи, Пицунды и Сухума. Отдельно обсуждали создание туристического направления "От Боспора к Византии", которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России.

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абхазия, отдых в абхазии, туризм, пицунда, сухум, античность