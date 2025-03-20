https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/mid-pravila-peresecheniya-granitsy-s-rossiey-dlya-grazhdan-abkhazii-ostayutsya-neizmennymi-1054181996.html

МИД: правила пересечения границы с Россией для граждан Абхазии остаются неизменными

МИД: правила пересечения границы с Россией для граждан Абхазии остаются неизменными

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Правила пересечения российско-абхазской границы для граждан Абхазии определены Межправсоглашением от 2009 года и остаются неизменными... 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T18:40+0300

2025-03-20T18:40+0300

2025-03-20T18:40+0300

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россия

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мид абхазии

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Правила пересечения российско-абхазской границы для граждан Абхазии определены Межправсоглашением от 2009 года и остаются неизменными, уточнили в МИД республики. Сейчас ведутся консультации с профильными российскими ведомствами, добавили в ведомстве.

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абхазия, россия, государственная граница, мид абхазии