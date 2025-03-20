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МИД: правила пересечения границы с Россией для граждан Абхазии остаются неизменными
МИД: правила пересечения границы с Россией для граждан Абхазии остаются неизменными
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Правила пересечения российско-абхазской границы для граждан Абхазии определены Межправсоглашением от 2009 года и остаются неизменными... 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T18:40+0300
2025-03-20T18:40+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Правила пересечения российско-абхазской границы для граждан Абхазии определены Межправсоглашением от 2009 года и остаются неизменными, уточнили в МИД республики. Сейчас ведутся консультации с профильными российскими ведомствами, добавили в ведомстве.
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абхазия, россия, государственная граница, мид абхазии
абхазия, россия, государственная граница, мид абхазии
МИД: правила пересечения границы с Россией для граждан Абхазии остаются неизменными
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Правила пересечения российско-абхазской границы для граждан Абхазии определены Межправсоглашением от 2009 года и остаются неизменными, уточнили
в МИД республики.
Согласно документу, граждане Абхазии и России могут пересекать госграницу по одному из действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство республики или РФ.
Сейчас ведутся консультации с профильными российскими ведомствами, добавили в ведомстве.