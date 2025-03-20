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Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год
Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год
Sputnik Абхазия
О программе поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год, о критериях и о том, кто может претендовать на помощь от государства, в эфире радио... 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T15:10+0300
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Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год
Sputnik Абхазия
Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год
Кабмин Абхазии утвердил ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год. На ее реализацию изначально было предусмотрено 100 миллионов рублей, но в бюджете на 2025 год, принятом Парламентом 13 марта, финансирование увеличили вдвое.Как и в предыдущие годы, основной акцент на реализацию программы делается на ремесленничество и народный промысел, на промышленность, переработка общественного питания и туризм. По словам Озган, отбором участников программы, которые могут претендовать на получение субсидий, будет заниматься межведомственная комиссия."Такой подход был использован и в 2022, и в 2023, и в 2024 годах. Межведомственная комиссия будет состоять из представителей профильных министерств и ведомств – Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам. Также у нас в комиссиях всегда присутствует представитель Национального банка Республики Абхазия, а также представители Администрации президента, аппарата Кабинета министров и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", – рассказала Озган.Слушайте подкаст.
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подкасты, министерство экономики, бизнес, поддержка, аудио
подкасты, министерство экономики, бизнес, поддержка, аудио
Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год
15:10 20.03.2025 (обновлено: 15:11 20.03.2025)
О программе поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год, о критериях и о том, кто может претендовать на помощь от государства, в эфире радио Sputnik рассказала и.о. министра экономики Кристина Озган.
Кабмин Абхазии утвердил ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год. На ее реализацию изначально было предусмотрено 100 миллионов рублей, но в бюджете на 2025 год, принятом Парламентом 13 марта, финансирование увеличили вдвое.
Как и в предыдущие годы, основной акцент на реализацию программы делается на ремесленничество и народный промысел, на промышленность, переработка общественного питания и туризм. По словам Озган, отбором участников программы, которые могут претендовать на получение субсидий, будет заниматься межведомственная комиссия.
"Такой подход был использован и в 2022, и в 2023, и в 2024 годах. Межведомственная комиссия будет состоять из представителей профильных министерств и ведомств – Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам. Также у нас в комиссиях всегда присутствует представитель Национального банка Республики Абхазия, а также представители Администрации президента, аппарата Кабинета министров и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", – рассказала Озган.