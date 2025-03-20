https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/ozgan-rasskazala-o-gosprogramme-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-na-2025-god-1054178298.html

Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год

Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год

Sputnik Абхазия

О программе поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год, о критериях и о том, кто может претендовать на помощь от государства, в эфире радио... 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T15:10+0300

2025-03-20T15:10+0300

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Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год Sputnik Абхазия Озган рассказала о госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год

Кабмин Абхазии утвердил ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год. На ее реализацию изначально было предусмотрено 100 миллионов рублей, но в бюджете на 2025 год, принятом Парламентом 13 марта, финансирование увеличили вдвое.Как и в предыдущие годы, основной акцент на реализацию программы делается на ремесленничество и народный промысел, на промышленность, переработка общественного питания и туризм. По словам Озган, отбором участников программы, которые могут претендовать на получение субсидий, будет заниматься межведомственная комиссия."Такой подход был использован и в 2022, и в 2023, и в 2024 годах. Межведомственная комиссия будет состоять из представителей профильных министерств и ведомств – Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам. Также у нас в комиссиях всегда присутствует представитель Национального банка Республики Абхазия, а также представители Администрации президента, аппарата Кабинета министров и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия", – рассказала Озган.Слушайте подкаст.

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