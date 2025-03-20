https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/posrednik-gadliya-o-rabote-sluzhby-sudebnykh-ispolniteley-1054168512.html
Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей
Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей
Sputnik Абхазия
Заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии Сандро Гадлия в программе "Посредник". 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T10:54+0300
2025-03-20T10:54+0300
2025-03-20T11:27+0300
радио
подкасты
посредник
абхазия
судебная система
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/13/1054169418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5320c89f6101043008c5506e97061d17.jpg
Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей
Sputnik Абхазия
Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей
О работе Службы судебных исполнителей, о существующих рычагах взыскания долгов, о том, как прошел 2024 год для Госслужбы, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии Сандро Гадлия."Если сравнить показатели 2023 и 2024 года, то можно сказать, что сократился принудительный потенциал. Это связано с тем, что в 2024 году поступило на 529 меньше исполнительных документов", – сообщил Гадлия. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/13/1054169418_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a44f40441649097d18eafddf71af434a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, посредник, абхазия, судебная система, аудио
подкасты, посредник, абхазия, судебная система, аудио
Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей
10:54 20.03.2025 (обновлено: 11:27 20.03.2025)
Заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии Сандро Гадлия в программе "Посредник".
О работе Службы судебных исполнителей, о существующих рычагах взыскания долгов, о том, как прошел 2024 год для Госслужбы, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии Сандро Гадлия.
"Если сравнить показатели 2023 и 2024 года, то можно сказать, что сократился принудительный потенциал. Это связано с тем, что в 2024 году поступило на 529 меньше исполнительных документов", – сообщил Гадлия.