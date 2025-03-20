https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/posrednik-gadliya-o-rabote-sluzhby-sudebnykh-ispolniteley-1054168512.html

Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей

Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей

Sputnik Абхазия

Заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии Сандро Гадлия в программе "Посредник". 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T10:54+0300

2025-03-20T10:54+0300

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Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей Sputnik Абхазия Посредник: Гадлия о работе Службы судебных исполнителей

О работе Службы судебных исполнителей, о существующих рычагах взыскания долгов, о том, как прошел 2024 год для Госслужбы, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель руководителя Службы судебных исполнителей Абхазии Сандро Гадлия."Если сравнить показатели 2023 и 2024 года, то можно сказать, что сократился принудительный потенциал. Это связано с тем, что в 2024 году поступило на 529 меньше исполнительных документов", – сообщил Гадлия. Слушайте подкаст.

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