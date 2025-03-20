https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/pravitelstvo-moskvy-vzyalo-na-sebya-finansirovanie-remonta-fasadov-trekh-domov-v-sukhume-1054179486.html
Правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов трех домов в Сухуме
Правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов трех домов в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов трех домов в Сухуме, сообщил в эфире радио Sputnik замдиректора... 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T15:00+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов трех домов в Сухуме, сообщил в эфире радио Sputnik замдиректора "Горстроя" Инал Тарба. В среднем один дом обходится в 30-40 млн рублей — это оштукатуривание фасадов, замена балконных ограждений, оконных отливов и укладка кафеля на общих балконах. Специалисты из России готовы обучить всех желающих, а администрация Сухума заплатит им оклад в период обучения. Тех, кто освоит новую профессию, будут трудоустраивать, и они будут востребованы на рынке труда.Задействованные в работах технику и оборудование передадут Абхазии.
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Правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов трех домов в Сухуме
15:00 20.03.2025 (обновлено: 15:03 20.03.2025)
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Правительство Москвы взяло на себя финансирование ремонта фасадов трех домов в Сухуме, сообщил в эфире радио Sputnik замдиректора "Горстроя" Инал Тарба.
В среднем один дом обходится в 30-40 млн рублей — это оштукатуривание фасадов, замена балконных ограждений, оконных отливов и укладка кафеля на общих балконах.
Основная проблема — нехватка кадров: монтажников, промышленных альпинистов и инженеров фасадных подъемников, рассказал Тарба.
Специалисты из России готовы обучить всех желающих, а администрация Сухума заплатит им оклад в период обучения. Тех, кто освоит новую профессию, будут трудоустраивать, и они будут востребованы на рынке труда.
Задействованные в работах технику и оборудование передадут Абхазии.