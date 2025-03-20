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Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу

Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу, одержав победу над обладателем Кубка прошлого года - очамчырским "Ерцаху". 20.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу, одержав победу над обладателем Кубка прошлого года - очамчырским "Ерцаху". Основное время матча завершилось вничью - 0:0. Судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут. До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист "Нарта" Алан Квициния забил гол, а за минуту до финального свистка "Ерцаху" сравнял счет - 1:1. Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами. Лучшим игроком матча признан Адгур Кварацхелия ("Нарт").Первый матч за Суперкубок Абхазии по футболу прошел в 1996 году. Победу в той игре одержал очамчырский "Ерцаху". С тех пор команда не выигрывала Суперкубок. "Нарт" становился обладателем трофея 10 раз.

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