https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/vremya-targialasa-den-vesennego-ravnodenstviya-v-abkhazii-1054177888.html

Время Таргиаласа: день весеннего равноденствия в Абхазии

Время Таргиаласа: день весеннего равноденствия в Абхазии

Sputnik Абхазия

Точное время наступления астрономической весны – 20 марта в 12:01 по московскому времени, день сравняется по продолжительности с ночью. 20.03.2025, Sputnik Абхазия

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SputnikОбновление природыВ день весеннего равноденствия на северном полюсе Земли впервые за шесть месяцев восходит Солнце.День весеннего равноденствия – пробуждение природы и начало астрономической весны. Согласно мифологии абхазов, приход весны люди встречали как праздник. Ученый Римма Хашба изучала уже утерянные древние божества абхазов. Таким божеством был бог растений и обновления Таргиалас."В книге фольклориста Риммы Хашба есть такой рассказ. Были два брата Хтыр и Лаз. Они передвигались по стенам Земли, они раз в год встречались на пересечении неба и Земли. При встрече они сбривали усы, омывали руки и лицо. Затем они расходились и встречались ровно через год. Встречу братьев абхазы почитали как праздник. Нельзя с уверенностью сказать, что братья встречались именно в день весеннего равноденствия, но такая версия существует", — отмечала фольклорист Эсма Тодуа.У абхазов с древних времен существовали различные поверья и приметы, наблюдая за поведением животных, растений, природы в целом, они делали прогнозы на изменение погоды."Моление произносил старший в семье. Он вставал рано утром, становился лицом к восходу солнца и просил о снисхождении, если в течение года он и его семья совершили греховные дела. Также он просил хорошего урожая. Для моления закалывали жертвенное животное, делали ахампалы (национальное блюдо из теста ред.), доставали вино", — отметила Тодуа.Праздник соленых лепешекФольклорист Цира Габния приводила изречения, которые использовали в древности абхазы применительно ко дню весеннего равноденствия: "Абга аӡы ианҭабылгьо" (когда волк в воде купается, плещется – ред.), "Ажәқәеи аҳәарақәеи еицҵаны ианырышьҭуа" (когда коров и телят вместе выгоняют пастись на пастбище – ред.).День весеннего равноденствия оказывает воздействие на все — не только на природу, но и на человека, и на его культуру. У ряда народов год начинается с равноденствия. В Средней Азии, Иране, некоторых регионах Турции отмечают праздник Навруз, который раньше открывал год, он означает в буквальном переводе "новый день".По словам эколога Романа Дбар, древний абхазский праздник ахәажәкыра связан с днем весеннего равноденствия."Отмечался изготовлением такого блюда, как ахәажә (соленые лепешки из муки – ред.), в одну из лепешек закладывалась маленькая ореховая палочка. Кому попадалась эта палочка, он на следующий год, так как семьи были большие в старину — и 50, и 60 человек, приносил жертвенное животное. Потом эта ореховая палочка бросалась в кувшин, и, кому попадалась в стакан, тот на следующий год приносил вино. Это было такое абхазское отмечание этого дня", — сказал Роман Дбар.Кстати, похожая традиция есть и у славянских народов — в жаворонках из теста запекали разные предметы, и каждый предмет что-то означал. Монетка, например, означала богатство, кольцо — женитьбу, клочок бумаги — познание и мудрость.День весеннего равноденствия неразрывно связан и с Днем Земли, который во многих странах также отмечается 20 марта. Международный День Земли был установлен в 1971 году 20 марта. Но история установления этого праздника началась немного раньше, а именно с обращения ООН к народам мира.В этом обращении они говорили о важности дружбы народов и мира на Земле, что долг каждого из нас поддерживать это и не допускать войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180219/kak-abxazy-otmechayut-prazdnik-priblizheniya-vesny-1023197327.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20171201/letnij-mesyac-zimoj-pochemu-dekabr-yunoe-leto-po-abxazskomu-kalendaryu-1022537077.html

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