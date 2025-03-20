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ВС России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ

ВС России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T13:02+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери украинских войск за день на всех направлениях составили до 1320 человек. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах", – говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотников.

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