https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/vs-rossii-porazili-voinskiy-eshelon-s-boepripasami-i-vooruzheniem-vsu-1054178670.html
ВС России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ
ВС России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T13:02+0300
2025-03-20T13:02+0300
2025-03-20T13:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1a/1053926800_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_2ab16ad2e3e5910581d58db67dd4ac33.jpg
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери украинских войск за день на всех направлениях составили до 1320 человек. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах", – говорится в сводке министерства.По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотников.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1a/1053926800_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_a07886fed37518e16dc8e2d0ce9674c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
ВС России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ
13:02 20.03.2025 (обновлено: 13:05 20.03.2025)
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили воинский эшелон с боеприпасами и вооружением ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Общие потери украинских войск за день на всех направлениях составили до 1320 человек.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах", – говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 225 беспилотников.