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Жителя Гудаутского района приговорили к 7 годам тюрьмы за умышленное убийство
Жителя Гудаутского района приговорили к 7 годам тюрьмы за умышленное убийство
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Рудольф Сакания приговорен решением Верховного суда Абхазии к семи годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T16:00+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Рудольф Сакания приговорен решением Верховного суда Абхазии к семи годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном убийстве Раули Цоцория 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье. Осужденный также выплатит 1 млн рублей по гражданскому иску супруги и матери Цоцория. Сакания был в бегах более 12 лет, его задержали 17 ноября 2023 года.
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генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии, абхазия
Жителя Гудаутского района приговорили к 7 годам тюрьмы за умышленное убийство
16:00 20.03.2025 (обновлено: 16:51 20.03.2025)
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Рудольф Сакания приговорен решением Верховного суда Абхазии к семи годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Он признан виновным
в умышленном убийстве Раули Цоцория 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье.
Осужденный также выплатит 1 млн рублей по гражданскому иску супруги и матери Цоцория.
Сакания был в бегах более 12 лет, его задержали 17 ноября 2023 года.