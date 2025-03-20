https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/zhitelya-gudautskogo-rayona-prigovorili-k-7-godam-tyurmy-za-umyshlennoe-ubiystvo-1054180078.html

Жителя Гудаутского района приговорили к 7 годам тюрьмы за умышленное убийство

Жителя Гудаутского района приговорили к 7 годам тюрьмы за умышленное убийство

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Рудольф Сакания приговорен решением Верховного суда Абхазии к семи годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T16:00+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Рудольф Сакания приговорен решением Верховного суда Абхазии к семи годам тюрьмы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном убийстве Раули Цоцория 5 июля 2011 года в Бзыбском ущелье. Осужденный также выплатит 1 млн рублей по гражданскому иску супруги и матери Цоцория. Сакания был в бегах более 12 лет, его задержали 17 ноября 2023 года.

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