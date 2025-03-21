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Диспансеризация в Абхазии: что выявляют российские врачи

Диспансеризация в Абхазии: что выявляют российские врачи

Sputnik Абхазия

Диспансеризация школьников Абхазии началась 12 февраля и продлится до конца учебного года. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

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Российские врачи —детский хирург Екатерина Романова и детский офтальмолог Нателла Суханова рассказали о проблемах здоровья у школьников, которые проходят диспансеризацию в Абхазии. По словам Романовой проверку здоровья по всей республике прошли более 8300 детей. Она отметила, что в последнее время родители стали активнее приводить детей на диспансеризацию. Детский офтальмолог Нателла Суханова в свою очередь отметила, что из общего количества осмотренных детей, более 1400 имеют проблемы со зрением. Она также подчеркнула, что по статистике треть школьников имеют проблемы со зрением, и проверять его необходимо раз в год.

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