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Диспансеризация в Абхазии: что выявляют российские врачи
Диспансеризация в Абхазии: что выявляют российские врачи
Sputnik Абхазия
Диспансеризация школьников Абхазии началась 12 февраля и продлится до конца учебного года. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T20:24+0300
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Российские врачи —детский хирург Екатерина Романова и детский офтальмолог Нателла Суханова рассказали о проблемах здоровья у школьников, которые проходят диспансеризацию в Абхазии. По словам Романовой проверку здоровья по всей республике прошли более 8300 детей. Она отметила, что в последнее время родители стали активнее приводить детей на диспансеризацию. Детский офтальмолог Нателла Суханова в свою очередь отметила, что из общего количества осмотренных детей, более 1400 имеют проблемы со зрением. Она также подчеркнула, что по статистике треть школьников имеют проблемы со зрением, и проверять его необходимо раз в год.
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абхазия, новости, мультимедиа, видео, видео
Диспансеризация в Абхазии: что выявляют российские врачи
20:24 21.03.2025 (обновлено: 21:24 21.03.2025)
Диспансеризация школьников Абхазии началась 12 февраля и продлится до конца учебного года.
Российские врачи —детский хирург Екатерина Романова и детский офтальмолог Нателла Суханова рассказали о проблемах здоровья у школьников, которые проходят диспансеризацию в Абхазии.
По словам Романовой проверку здоровья по всей республике прошли более 8300 детей. Она отметила, что в последнее время родители стали активнее приводить детей на диспансеризацию.
Детский офтальмолог Нателла Суханова в свою очередь отметила, что из общего количества осмотренных детей, более 1400 имеют проблемы со зрением.
Она также подчеркнула, что по статистике треть школьников имеют проблемы со зрением, и проверять его необходимо раз в год.