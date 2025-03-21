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Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии
Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии
Sputnik Абхазия
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо". 21.03.2025, Sputnik Абхазия
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Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу. Столичные футболисты одержали победу в матче с очамчырским "Ерцаху". Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут. До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист "Нарта" Алан Квициния забил гол, а за минуту до финального свистка "Ерцаху" сравнял счет — 1:1. Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами.
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фото , фото, мультимедиа, новости, футбол, спорт, абхазия

Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии

14:09 21.03.2025 (обновлено: 14:54 21.03.2025)
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Матч за Суперкубок Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо".
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу. Столичные футболисты одержали победу в матче с очамчырским "Ерцаху".
Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут.
До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист "Нарта" Алан Квициния забил гол, а за минуту до финального свистка "Ерцаху" сравнял счет — 1:1.
Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Нартом" и "Ерцаху" прошел на столичном стадионе "Динамо".

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между &quot;Нартом&quot; и &quot;Ерцаху&quot; прошел на столичном стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Нартом" и "Ерцаху" прошел на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В прошлом футбольном сезоне столичная команда выиграла чемпионат страны, а очамчырцы завоевали Кубок.

В прошлом футбольном сезоне столичная команда выиграла чемпионат страны, а очамчырцы завоевали Кубок. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В прошлом футбольном сезоне столичная команда выиграла чемпионат страны, а очамчырцы завоевали Кубок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра получилось зрелищной и напряженной – не обошлось и без желтых карточек.

Игра получилось зрелищной и напряженной – не обошлось и без желтых карточек. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игра получилось зрелищной и напряженной – не обошлось и без желтых карточек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Нарта" не удержался на ногах в попытке завладеть мячом.

Игрок &quot;Нарта&quot; не удержался на ногах в попытке завладеть мячом. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Нарта" не удержался на ногах в попытке завладеть мячом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды создали много голевых моментов, но несмотря на это, основное время матча завершилось вничью – 0:0.

Обе команды создали много голевых моментов, но несмотря на это, основное время матча завершилось вничью – 0:0. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Обе команды создали много голевых моментов, но несмотря на это, основное время матча завершилось вничью – 0:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Ерцаху" в прыжке принимает мяч.

Футболист &quot;Ерцаху&quot; в прыжке принимает мяч. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Ерцаху" в прыжке принимает мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали свои команды.

Болельщики активно поддерживали свои команды. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики активно поддерживали свои команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из них зажигали разноцветные файеры.

Некоторые из них зажигали разноцветные файеры. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Некоторые из них зажигали разноцветные файеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы определить победителя, судья добавил два дополнительных тайма по 15 минут. В добавленное время команды обменялись голами.

Чтобы определить победителя, судья добавил два дополнительных тайма по 15 минут. В добавленное время команды обменялись голами. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы определить победителя, судья добавил два дополнительных тайма по 15 минут. В добавленное время команды обменялись голами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти.

Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" оказался точнее. Столичные футболисты забили четыре гола и пропустили три.

&quot;Нарт&quot; оказался точнее. Столичные футболисты забили четыре гола и пропустили три. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" оказался точнее. Столичные футболисты забили четыре гола и пропустили три.

© Sputnik Томас Тхайцук

Таким образом, "Нарт" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу.

Таким образом, &quot;Нарт&quot; стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik Томас Тхайцук

Таким образом, "Нарт" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу.

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