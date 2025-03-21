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Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии

Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии

Sputnik Абхазия

Матч за Суперкубок Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо". 21.03.2025, Sputnik Абхазия

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Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу. Столичные футболисты одержали победу в матче с очамчырским "Ерцаху". Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут. До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист "Нарта" Алан Квициния забил гол, а за минуту до финального свистка "Ерцаху" сравнял счет — 1:1. Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами.

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