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Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии
Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии
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Матч за Суперкубок Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо". 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T14:09+0300
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Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу. Столичные футболисты одержали победу в матче с очамчырским "Ерцаху". Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут. До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист "Нарта" Алан Квициния забил гол, а за минуту до финального свистка "Ерцаху" сравнял счет — 1:1. Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами.
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Футбольное зрелище: матч за Суперкубок Абхазии 14:09 21.03.2025 (обновлено: 14:54 21.03.2025)
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо".
Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу. Столичные футболисты одержали победу в матче с очамчырским "Ерцаху".
Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Судья добавил дополнительные два тайма по 15 минут.
До конца добавленного времени оставалось 10 минут, когда футболист "Нарта" Алан Квициния забил гол, а за минуту до финального свистка "Ерцаху" сравнял счет — 1:1.
Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти. "Нарт" поразил ворота соперников четыре раза, а "Ерцаху" ответил тремя точными ударами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Нартом" и "Ерцаху" прошел на столичном стадионе "Динамо".
Матч за Суперкубок Абхазии по футболу между "Нартом" и "Ерцаху" прошел на столичном стадионе "Динамо".
© Sputnik / Томас Тхайцук
В прошлом футбольном сезоне столичная команда выиграла чемпионат страны, а очамчырцы завоевали Кубок.
В прошлом футбольном сезоне столичная команда выиграла чемпионат страны, а очамчырцы завоевали Кубок.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игра получилось зрелищной и напряженной – не обошлось и без желтых карточек.
Игра получилось зрелищной и напряженной – не обошлось и без желтых карточек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Игрок "Нарта" не удержался на ногах в попытке завладеть мячом.
Игрок "Нарта" не удержался на ногах в попытке завладеть мячом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обе команды создали много голевых моментов, но несмотря на это, основное время матча завершилось вничью – 0:0.
Обе команды создали много голевых моментов, но несмотря на это, основное время матча завершилось вничью – 0:0.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболист "Ерцаху" в прыжке принимает мяч.
Футболист "Ерцаху" в прыжке принимает мяч.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Болельщики активно поддерживали свои команды.
Болельщики активно поддерживали свои команды.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Некоторые из них зажигали разноцветные файеры.
Некоторые из них зажигали разноцветные файеры.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чтобы определить победителя, судья добавил два дополнительных тайма по 15 минут. В добавленное время команды обменялись голами.
Чтобы определить победителя, судья добавил два дополнительных тайма по 15 минут. В добавленное время команды обменялись голами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти.
Судьба Суперкубка решалась в серии послематчевых пенальти.
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Нарт" оказался точнее. Столичные футболисты забили четыре гола и пропустили три.
"Нарт" оказался точнее. Столичные футболисты забили четыре гола и пропустили три.
© Sputnik Томас Тхайцук
Таким образом, "Нарт" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу.
Таким образом, "Нарт" стал обладателем Суперкубка Абхазии по футболу.