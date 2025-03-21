https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/glavnyy-chetverg-tarba-o-remonte-fasadov-domov-v-sukhume--1054179257.html

Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме

Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме

Sputnik Абхазия

Замдиректора "Горстроя" Инал Тарба – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T09:59+0300

2025-03-21T09:59+0300

2025-03-21T09:59+0300

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Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме Sputnik Абхазия Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме

В Сухуме идут работы по восстановлению фасадов многоэтажных домов. Какие дома подлежат ремонту, как администрация столицы планирует готовить новых специалистов для работы на высотных объектах, какую помощь в этом окажут московские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора "Горстройпроекта" Инал Тарба.Слушайте подкаст.

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