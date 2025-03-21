https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/glavnyy-chetverg-tarba-o-remonte-fasadov-domov-v-sukhume--1054179257.html
Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме
Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме
Sputnik Абхазия
Замдиректора "Горстроя" Инал Тарба – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T09:59+0300
2025-03-21T09:59+0300
2025-03-21T09:59+0300
радио
подкасты
главный четверг
ремонт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/14/1054179091_0:136:960:676_1920x0_80_0_0_484e4214e5290e2121c64f7fb00a0f37.jpg
Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме
В Сухуме идут работы по восстановлению фасадов многоэтажных домов. Какие дома подлежат ремонту, как администрация столицы планирует готовить новых специалистов для работы на высотных объектах, какую помощь в этом окажут московские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора "Горстройпроекта" Инал Тарба.Слушайте подкаст.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/14/1054179091_0:46:960:766_1920x0_80_0_0_539ac621f5d5dab3fc403c580950012c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, ремонт, аудио
подкасты, главный четверг, ремонт, аудио
Главный четверг: Тарба о ремонте фасадов домов в Сухуме
Замдиректора "Горстроя" Инал Тарба – гость программы "Главный четверг" на радио Sputnik.
В Сухуме идут работы по восстановлению фасадов многоэтажных домов. Какие дома подлежат ремонту, как администрация столицы планирует готовить новых специалистов для работы на высотных объектах, какую помощь в этом окажут московские специалисты, в эфире радио Sputnik рассказал замдиректора "Горстройпроекта" Инал Тарба.