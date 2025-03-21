https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/novyy-dom-postroili-dlya-semi-cholariya-chi-deti-sgoreli-v-pozhare-1054193928.html

Новый дом построили для семьи Чолария, чьи дети сгорели в пожаре

Новый дом построили для семьи Чолария, чьи дети сгорели в пожаре

Sputnik Абхазия

В пожаре, который произошел 5 января 2024 года, погибли пять девочек, младшей не было и года. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T21:31+0300

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Новый дом построили для семьи Чолария, потерявшей пятерых детей в пожаре, сообщает "ГалМедиа".Его возвели за 72 дня, посильную помощь оказали все желающие — благотворительные фонды, администрации городов и районов, неравнодушные граждане. Строители залили двор бетоном, поставили забор. В доме есть все необходимое, в том числе генератор.Семья, с января жившая у соседей, переехала в него сегодня. Пожар в доме семьи Чолария в селе Аберкыт произошел 5 января, в нем погибли пятеро детей, которые оставались одни с бабушкой. Самой младшей не было и года.Причиной стало то, что бабушка детей при растопке печи перепутала бензин и керосин.

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