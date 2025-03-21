https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/rabote-s-neyrosetyami-obuchat-v-sputnik-1054191912.html

Работе с нейросетями обучат в Sputnik

Работе с нейросетями обучат в Sputnik

Sputnik Абхазия

Найти вдохновение и научиться работать с нейросетью помогут в Sputnik. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T17:50+0300

2025-03-21T17:50+0300

2025-03-21T17:50+0300

в абхазии

абхазия

sputnik

sputnikpro в абхазии

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Найти вдохновение и научиться работать с нейросетью помогут в Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 25 марта в 11:00. С Midjourneу участников познакомит Анна Маркелова — бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Принять участие в мастер-классе могут бильд-редакторы, редакторы, СММщики и все, кто работает с изображениями. Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50, или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

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