https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/rabote-s-neyrosetyami-obuchat-v-sputnik-1054191912.html
Работе с нейросетями обучат в Sputnik
Работе с нейросетями обучат в Sputnik
Sputnik Абхазия
Найти вдохновение и научиться работать с нейросетью помогут в Sputnik. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T17:50+0300
2025-03-21T17:50+0300
2025-03-21T17:50+0300
в абхазии
абхазия
sputnik
sputnikpro в абхазии
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Найти вдохновение и научиться работать с нейросетью помогут в Sputnik. Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 25 марта в 11:00. С Midjourneу участников познакомит Анна Маркелова — бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня". Принять участие в мастер-классе могут бильд-редакторы, редакторы, СММщики и все, кто работает с изображениями. Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50, или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
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абхазия, sputnik, sputnikpro в абхазии
абхазия, sputnik, sputnikpro в абхазии
Найти вдохновение и научиться работать с нейросетью помогут в Sputnik.
Новый модуль проекта SputnikPRO пройдет в пресс-центре агентства 25 марта в 11:00.
С Midjourneу участников познакомит Анна Маркелова — бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня".
Принять участие в мастер-классе могут бильд-редакторы, редакторы, СММщики и все, кто работает с изображениями.
Записаться можно по телефону: + 7 (940) 955 55 50, или написав письмо на почту media.ab@sputniknews.com.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.