https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/shamba-pozdravil-lavrova-s-yubileem-1054187456.html

Шамба поздравил Лаврова с юбилеем

Шамба поздравил Лаврова с юбилеем

Sputnik Абхазия

Глава российского МИД сегодня отмечает 75-летие. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T11:37+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с юбилеем.Он подчеркнул, что в республике высоко ценят вклад Лаврова в укрепление двусторонних отношений, и особенно отметил встречу глав МИД, которая прошла в Москве в октябре.

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абхазия, новости, сергей лавров, сергей шамба