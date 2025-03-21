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Шамба поздравил Лаврова с юбилеем
Шамба поздравил Лаврова с юбилеем
Sputnik Абхазия
Глава российского МИД сегодня отмечает 75-летие. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T11:37+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с юбилеем.Он подчеркнул, что в республике высоко ценят вклад Лаврова в укрепление двусторонних отношений, и особенно отметил встречу глав МИД, которая прошла в Москве в октябре.
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абхазия, новости, сергей лавров, сергей шамба
абхазия, новости, сергей лавров, сергей шамба
Шамба поздравил Лаврова с юбилеем
11:37 21.03.2025 (обновлено: 13:44 21.03.2025)
Глава российского МИД сегодня отмечает 75-летие.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. И.о.
министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поздравил
своего российского коллегу Сергея Лаврова с юбилеем.
Он подчеркнул, что в республике высоко ценят вклад Лаврова в укрепление двусторонних отношений, и особенно отметил встречу глав МИД, которая прошла в Москве в октябре.
"Ваша готовность к открытому и предметному обсуждению ключевых вопросов двусторонних отношений, а также единство наших подходов к международной повестке дня вновь подтвердили, насколько прочны и многогранны связи между Абхазией и Россией", — говорится в тексте.