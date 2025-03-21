https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/vo-imya-zhizni-salakaya-o-nachale-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-abkhazii--1054186936.html

Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии

Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазский историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik рассказал, как Абхазия вставала на военные рельсы в 1941 году. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T14:51+0300

2025-03-21T14:51+0300

2025-03-21T14:52+0300

радио

подкасты

во имя жизни

абхазия

ссср

фашизм

великая отечественная война

победа

день победы

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054187050_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9212e1f5d51b9af656d09790df419a2.jpg

Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии Sputnik Абхазия Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии

С первого дня Великой Отечественной войны в Абхазии началась мобилизация. К призывным пунктам потянулся огромный поток добровольцев. И уже в первые две недели войны несколько тысяч человек подали заявления во все военкоматы республики с просьбой отправить их в действующую армию на борьбу с врагом.Несмотря на все сложности сталинского периода и взаимоотношений Абхазии и Грузии, за 20 лет советской власти выработалось понимание, что весь Советский Союз – это родина. Этим объясняется патриотический порыв, считает Сослан Салакая.55 тысяч человек были призваны на фронт из Абхазии, треть их них были абхазами по национальности. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, во имя жизни, абхазия, ссср, фашизм, великая отечественная война, победа, день победы, аудио