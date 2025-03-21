https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/vo-imya-zhizni-salakaya-o-nachale-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-abkhazii--1054186936.html
Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии
Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии
Sputnik Абхазия
Абхазский историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik рассказал, как Абхазия вставала на военные рельсы в 1941 году. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T14:51+0300
2025-03-21T14:51+0300
2025-03-21T14:52+0300
радио
подкасты
во имя жизни
абхазия
ссср
фашизм
великая отечественная война
победа
день победы
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054187050_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9212e1f5d51b9af656d09790df419a2.jpg
Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии
Sputnik Абхазия
Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии
С первого дня Великой Отечественной войны в Абхазии началась мобилизация. К призывным пунктам потянулся огромный поток добровольцев. И уже в первые две недели войны несколько тысяч человек подали заявления во все военкоматы республики с просьбой отправить их в действующую армию на борьбу с врагом.Несмотря на все сложности сталинского периода и взаимоотношений Абхазии и Грузии, за 20 лет советской власти выработалось понимание, что весь Советский Союз – это родина. Этим объясняется патриотический порыв, считает Сослан Салакая.55 тысяч человек были призваны на фронт из Абхазии, треть их них были абхазами по национальности. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054187050_82:0:1862:1335_1920x0_80_0_0_655d460b3d9b5de96f8494525f42ad2a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, во имя жизни, абхазия, ссср, фашизм, великая отечественная война, победа, день победы, аудио
подкасты, во имя жизни, абхазия, ссср, фашизм, великая отечественная война, победа, день победы, аудио
Во имя жизни: Салакая о начале Великой Отечественной войны в Абхазии
14:51 21.03.2025 (обновлено: 14:52 21.03.2025)
Абхазский историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik рассказал, как Абхазия вставала на военные рельсы в 1941 году.
С первого дня Великой Отечественной войны в Абхазии началась мобилизация. К призывным пунктам потянулся огромный поток добровольцев. И уже в первые две недели войны несколько тысяч человек подали заявления во все военкоматы республики с просьбой отправить их в действующую армию на борьбу с врагом.
"Многие, не достигшие совершеннолетия, сознательно увеличивали свой возраст, чтобы попасть на войну. Это был патриотический порыв, который охватил все население Абхазии", – рассказал Салакая.
Несмотря на все сложности сталинского периода и взаимоотношений Абхазии и Грузии, за 20 лет советской власти выработалось понимание, что весь Советский Союз – это родина. Этим объясняется патриотический порыв, считает Сослан Салакая.
55 тысяч человек были призваны на фронт из Абхазии, треть их них были абхазами по национальности.