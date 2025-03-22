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Патриотический порыв: какую роль сыграла Абхазия в Великой Отечественной войне
Патриотический порыв: какую роль сыграла Абхазия в Великой Отечественной войне
Sputnik Абхазия
О том, как Абхазия вставала на военные рельсы в 1941 году в эфире радио Sputnik рассказал абхазский историк Сослан Салакая. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T20:00+0300
2025-03-22T20:00+0300
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С первых дней Великой Отечественной войны в Абхазии была объявлена мобилизация. Всего за полмесяца в военкоматы республики поступило почти шесть тысяч заявлений от молодых граждан с просьбой отправить их на фронт. По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Не вернулись с войны 17,5 тысячи человек. "Причем многие были несовершеннолетними, сознательно увеличивали свой возраст для того, чтобы попасть на войну. За 20 лет Советской власти в сознании людей укоренилась мысль, что СССР - общая страна, и жители нашей страны действительно шли защищать свою Родину", - отметил историк Сослан Салакая. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, великая отечественная война, во имя жизни, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, мультимедиа, видео, видео
абхазия, великая отечественная война, во имя жизни, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, мультимедиа, видео, видео
Патриотический порыв: какую роль сыграла Абхазия в Великой Отечественной войне
О том, как Абхазия вставала на военные рельсы в 1941 году в эфире радио Sputnik рассказал абхазский историк Сослан Салакая.
С первых дней Великой Отечественной войны в Абхазии была объявлена мобилизация. Всего за полмесяца в военкоматы республики поступило почти шесть тысяч заявлений от молодых граждан с просьбой отправить их на фронт.
По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Не вернулись с войны 17,5 тысячи человек.
"Причем многие были несовершеннолетними, сознательно увеличивали свой возраст для того, чтобы попасть на войну. За 20 лет Советской власти в сознании людей укоренилась мысль, что СССР - общая страна, и жители нашей страны действительно шли защищать свою Родину", - отметил историк Сослан Салакая.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.