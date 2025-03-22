https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/patrioticheskiy-poryv-kakuyu-rol-sygrala-abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1054206180.html

Патриотический порыв: какую роль сыграла Абхазия в Великой Отечественной войне

Патриотический порыв: какую роль сыграла Абхазия в Великой Отечественной войне

Sputnik Абхазия

О том, как Абхазия вставала на военные рельсы в 1941 году в эфире радио Sputnik рассказал абхазский историк Сослан Салакая. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-22T20:00+0300

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С первых дней Великой Отечественной войны в Абхазии была объявлена мобилизация. Всего за полмесяца в военкоматы республики поступило почти шесть тысяч заявлений от молодых граждан с просьбой отправить их на фронт. По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Не вернулись с войны 17,5 тысячи человек. "Причем многие были несовершеннолетними, сознательно увеличивали свой возраст для того, чтобы попасть на войну. За 20 лет Советской власти в сознании людей укоренилась мысль, что СССР - общая страна, и жители нашей страны действительно шли защищать свою Родину", - отметил историк Сослан Салакая. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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абхазия, великая отечественная война, во имя жизни, 80-летие победы в великой отечественной войне, история, мультимедиа, видео, видео