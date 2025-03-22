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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/podvedeny-itogi-konkursa-grani-tvorchestva-1054205544.html
Подведены итоги конкурса "Грани творчества"
Подведены итоги конкурса "Грани творчества"
Sputnik Абхазия
Работы победителей украсят "Ласточку", которая будет курсировать между Сочи и Сухумом или превратятся в муралы. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T19:42+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Подведены итоги конкурса рисунков "Грани творчества". сообщает Министерство просвещения Абхазии.Победителем стала Нина Герзмава из Гудауты. Ее работа превратится в мурал на одном из зданий в Сухуме.Жюри отметило рисунки 17 конкурсантов — они станут частью одного эскиза и украсят "Ласточку", которая начнет курсировать между Сухумом и Сочи 1 мая. Конкурс проводился с 11 по 17 марта, в нем участвовали 242 учащихся школ и колледжей Абхазии.
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Подведены итоги конкурса "Грани творчества"

19:42 22.03.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукАрт-пленэр "Краски осени" на набережной Махаджиров в Сухуме
Арт-пленэр Краски осени на набережной Махаджиров в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Работы победителей украсят "Ласточку", которая будет курсировать между Сочи и Сухумом или превратятся в муралы.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Подведены итоги конкурса рисунков "Грани творчества". сообщает Министерство просвещения Абхазии.
Победителем стала Нина Герзмава из Гудауты. Ее работа превратится в мурал на одном из зданий в Сухуме.
Жюри отметило рисунки 17 конкурсантов — они станут частью одного эскиза и украсят "Ласточку", которая начнет курсировать между Сухумом и Сочи 1 мая.
Конкурс проводился с 11 по 17 марта, в нем участвовали 242 учащихся школ и колледжей Абхазии.
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