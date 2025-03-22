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Подведены итоги конкурса "Грани творчества"

Подведены итоги конкурса "Грани творчества"

Sputnik Абхазия

Работы победителей украсят "Ласточку", которая будет курсировать между Сочи и Сухумом или превратятся в муралы. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-22T19:42+0300

2025-03-22T19:42+0300

2025-03-22T19:42+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Подведены итоги конкурса рисунков "Грани творчества". сообщает Министерство просвещения Абхазии.Победителем стала Нина Герзмава из Гудауты. Ее работа превратится в мурал на одном из зданий в Сухуме.Жюри отметило рисунки 17 конкурсантов — они станут частью одного эскиза и украсят "Ласточку", которая начнет курсировать между Сухумом и Сочи 1 мая. Конкурс проводился с 11 по 17 марта, в нем участвовали 242 учащихся школ и колледжей Абхазии.

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