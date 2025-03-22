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Портал муниципальных услуг создадут в Гагрском районе
Портал муниципальных услуг создадут в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
Сервис будет работать на абхазском и русском языках, его планируют внедрить его планируют к концу года. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T10:51+0300
2025-03-22T10:51+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Портал муниципальных услуг появится в Гагрском районе. Об этом Sputnik рассказал первый замглавы администрации района Адамур Цишба.По его словам, основная цель проекта - значительно упростить жизнь жителей. В новом сервисе будут доступны онлайн-оплата коммунальных услуг, получение необходимых справок и квитанций, подача заявлений и получение правоустанавливающих и разрешительных документов, уточнил Цишба. На разработку понадобится около шести месяцев, внедрить его планируют к концу 2025 года.
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Портал муниципальных услуг создадут в Гагрском районе
Сервис будет работать на абхазском и русском языках, его планируют внедрить его планируют к концу года.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Портал муниципальных услуг появится в Гагрском районе. Об этом Sputnik рассказал первый замглавы администрации района Адамур Цишба.
По его словам, основная цель проекта - значительно упростить жизнь жителей.
"Это то, чем должны заниматься органы местной исполнительной власти. Мы естественно ставим акцент на то чтобы работа сервиса была на государственном, абхазском языке", - отметил он.
В новом сервисе будут доступны онлайн-оплата коммунальных услуг, получение необходимых справок и квитанций, подача заявлений и получение правоустанавливающих и разрешительных документов, уточнил Цишба.
На разработку понадобится около шести месяцев, внедрить его планируют к концу 2025 года.