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Портал муниципальных услуг создадут в Гагрском районе

Портал муниципальных услуг создадут в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

Сервис будет работать на абхазском и русском языках, его планируют внедрить его планируют к концу года. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-22T10:51+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Портал муниципальных услуг появится в Гагрском районе. Об этом Sputnik рассказал первый замглавы администрации района Адамур Цишба.По его словам, основная цель проекта - значительно упростить жизнь жителей. В новом сервисе будут доступны онлайн-оплата коммунальных услуг, получение необходимых справок и квитанций, подача заявлений и получение правоустанавливающих и разрешительных документов, уточнил Цишба. На разработку понадобится около шести месяцев, внедрить его планируют к концу 2025 года.

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