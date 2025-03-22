https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/sredstva-pvo-za-noch-perekhvatili-47-bpla-nad-rossiyskimi-regionami-1054194803.html

Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами

Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-22T09:00+0300

2025-03-22T09:00+0300

2025-03-22T09:00+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Российские войска уничтожили семь дронов над акваторией Черного моря, шесть - в небе над Ростовской областью, четыре над Волгоградской, три над Астраханской.Еще по одному БпЛА сбили над Брянской, Курской и Самарской областями и Азовским морем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/kurskoe-operativnoe-napravlenie-stanovitsya-sumskim-1054185419.html

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