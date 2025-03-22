https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/sredstva-pvo-za-noch-perekhvatili-47-bpla-nad-rossiyskimi-regionami-1054194803.html
Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами
Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T09:00+0300
2025-03-22T09:00+0300
2025-03-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Российские войска уничтожили семь дронов над акваторией Черного моря, шесть - в небе над Ростовской областью, четыре над Волгоградской, три над Астраханской.Еще по одному БпЛА сбили над Брянской, Курской и Самарской областями и Азовским морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/kurskoe-operativnoe-napravlenie-stanovitsya-sumskim-1054185419.html
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россия, украина, новости
Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над Воронежской областью поразили 12 БпЛА, над Белгородской - 11.
Российские войска уничтожили семь дронов над акваторией Черного моря, шесть - в небе над Ростовской областью, четыре над Волгоградской, три над Астраханской.
Еще по одному БпЛА сбили над Брянской, Курской и Самарской областями и Азовским морем.