Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/sredstva-pvo-za-noch-perekhvatili-47-bpla-nad-rossiyskimi-regionami-1054194803.html
Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами
Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T09:00+0300
2025-03-22T09:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052176091_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_b7e7b1e4167a7f1054aa6fcd7cbf74ea.jpg
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.Российские войска уничтожили семь дронов над акваторией Черного моря, шесть - в небе над Ростовской областью, четыре над Волгоградской, три над Астраханской.Еще по одному БпЛА сбили над Брянской, Курской и Самарской областями и Азовским морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/kurskoe-operativnoe-napravlenie-stanovitsya-sumskim-1054185419.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052176091_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e832c9e7450a668a363031df19cb5974.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости
россия, украина, новости

Средства ПВО за ночь перехватили 47 БпЛА над российскими регионами

09:00 22.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 47 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над Воронежской областью поразили 12 БпЛА, над Белгородской - 11.
Российские войска уничтожили семь дронов над акваторией Черного моря, шесть - в небе над Ростовской областью, четыре над Волгоградской, три над Астраханской.
Еще по одному БпЛА сбили над Брянской, Курской и Самарской областями и Азовским морем.
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Курское оперативное направление становится Сумским
Вчера, 10:05
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0