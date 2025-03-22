https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/vzaimnyy-interes-dzhenia-o-svyazyakh-v-muzykalnoy-sfere---1054190639.html
Взаимный интерес: Джениа о связях в музыкальной сфере
Взаимный интерес: Джениа о связях в музыкальной сфере
Sputnik Абхазия
Насколько важны общение и обмен опытом в сфере музыкального искусства, в эфире радио Sputnik рассказала музыковед, худрук Абхазской госфилармонии Эсма Джениа. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T18:25+0300
2025-03-22T18:25+0300
2025-03-22T18:25+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
абхазия
россия
культура
филармония
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054190787_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1493dc45dd32ae46f97e5410553a99ab.jpg
Взаимный интерес: Джения о связях в музыкальной сфере
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Джения о связях в музыкальной сфере
Какова сегодня ситуация в сфере музыкального искусства в Абхазии и насколько она зависит от связей с коллегами из России и музыкантами других стран, рассказала Джениа. "Связь с музыкантами за пределами Абхазии жизненно важна. Вариться в собственном соку – это неэффективно для развития. Тем более это касается Абхазии, где множество проблем в музыкальной сфере – это и отсутствие большого симфонического оркестра, который когда-то был, и отсутствие музыкального театра, и проблемы с музыкальным образованием... Контакты Абхазии необходимы, потому что много пустых ниш в музыкальной сфере", – сказала Эсма Джениа. Слушайте подкаст.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/15/1054190787_164:0:1944:1335_1920x0_80_0_0_7484e806df3f03bf53268846e5719d33.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, культура, филармония, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, россия, культура, филармония, аудио
Взаимный интерес: Джениа о связях в музыкальной сфере
Насколько важны общение и обмен опытом в сфере музыкального искусства, в эфире радио Sputnik рассказала музыковед, худрук Абхазской госфилармонии Эсма Джениа.
Какова сегодня ситуация в сфере музыкального искусства в Абхазии и насколько она зависит от связей с коллегами из России и музыкантами других стран, рассказала Джениа.
"Связь с музыкантами за пределами Абхазии жизненно важна. Вариться в собственном соку – это неэффективно для развития. Тем более это касается Абхазии, где множество проблем в музыкальной сфере – это и отсутствие большого симфонического оркестра, который когда-то был, и отсутствие музыкального театра, и проблемы с музыкальным образованием... Контакты Абхазии необходимы, потому что много пустых ниш в музыкальной сфере", – сказала Эсма Джениа.