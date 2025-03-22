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Взаимный интерес: Джениа о связях в музыкальной сфере

Взаимный интерес: Джениа о связях в музыкальной сфере

Sputnik Абхазия

Насколько важны общение и обмен опытом в сфере музыкального искусства, в эфире радио Sputnik рассказала музыковед, худрук Абхазской госфилармонии Эсма Джениа. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-22T18:25+0300

2025-03-22T18:25+0300

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Взаимный интерес: Джения о связях в музыкальной сфере Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Джения о связях в музыкальной сфере

Какова сегодня ситуация в сфере музыкального искусства в Абхазии и насколько она зависит от связей с коллегами из России и музыкантами других стран, рассказала Джениа. "Связь с музыкантами за пределами Абхазии жизненно важна. Вариться в собственном соку – это неэффективно для развития. Тем более это касается Абхазии, где множество проблем в музыкальной сфере – это и отсутствие большого симфонического оркестра, который когда-то был, и отсутствие музыкального театра, и проблемы с музыкальным образованием... Контакты Абхазии необходимы, потому что много пустых ниш в музыкальной сфере", – сказала Эсма Джениа. Слушайте подкаст.

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