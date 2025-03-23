https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/dopolnitelnoe-vremya-sudeystvo-v-abkhazskom-futbole--1054174660.html

Дополнительное время: судейство в абхазском футболе

Дополнительное время: судейство в абхазском футболе

Sputnik Абхазия

Директор Суперлиги Абхазии Виталий Федоренко в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 23.03.2025, Sputnik Абхазия

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радио

дополнительное время

футбол

судейство

спорт

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Дополнительное время: судейство в абхазском футболе Sputnik Абхазия Дополнительное время: судейство в абхазском футболе

О судействе в абхазском футболе, о том, как работает системе VAR в матчах Чемпионата Абхазии, о нехватке арбитров и подготовке кадров, в эфире радио рассказал директор Суперлиги Абхазии Виталий Федоренко.Слушайте подкаст.

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